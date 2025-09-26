La Fura dels Baus porta un projecte escènic de gran format al riu Ter

El riu Ter, al seu pas per Roda de Ter, acollirà el pròxim 4 d'octubre el projecte escènic de La Fura dels Baus titulat Pioneres 52 Hz. De la mà del col·lectiu Cardant Cultura, La Fura convertirà aquest tram del riu Ter en un gran escenari obert des d'on proposen una experiència de gran format protagonitzada per la llum, el so, el foc i les estructures monumentals i accions aèries.
En l'espectacle, dirigit per Carlus Padrissa i participat també per Pera Taniñá, hi haurà gegantes, ocells i també una balena a escala real de 18 metres.
Pioneres 52 Hz ret homenatge a dones pioneres en la ciència i la defensa del medi ambient i vol ser una reflexió actual sobre la sostenibilitat i el paper de la cultura en la transformació social.
L'espectacle també comptarà amb la participació dels Diables del Pont Vell de Roda de Ter, que aportaran el foc i l'energia des de la festa popular.
Aquesta producció s'emmarca dins les activitats de Mondiacult 2025, la conferència internacional de la UNESCO sobre cultura i sostenibilitat, i és resultat de la col·laboració entre Cardant Cultura, La Fura dels Baus, Anigami, Bonvehí Arts & Events i Punch Coop, amb el suport de l'Ajuntament de Roda de Ter i la Generalitat.
Mostra d'Arts Aèries
El mateix dissabte 4 d'octubre Cardant Cultura proposa la IV Mostra d'Arts Aèries a Can Grau (Masies de Roda). La singularitat d'aquesta mostra és que tots els espectacles que s'hi representen es realitzen a dos metre sobre terra.
Les companyies que hi participen enguany són Flying Pikmis, Cia Camats, PSIRC, Guillermina Bandauer i Drakònia.