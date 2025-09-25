Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 26, 27 i 28 de setembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 26, 27 i 28 de setembre a les nostres comarques.
Vic: De portes endins 2025
Un any més, la ciutat de Vic desplega una nova edició del projecte De portes endins. La iniciativa es desenvolupa els diumenges -del 29 de juny al 28 de setembre- de 12:00 a 13:00 hores del migdia i ofereix la possibilitat de visitar espais de la capital d'Osona que normalment resten tancats al públic, entre els quals hi ha el Museu Balmes, el Museu Claretià, l'Església del Monestir de Santa Teresa, la Casa Natal de Sant Miquel dels Sants, l'Església i Museu del Convent del Sagrat Cor i l'Església i Museu del Convent del Pare Coll.
- Què? De portes endins 2025
- Quan? Del 29 de juny al 28 de setembre
- On? Vic
- Més informació
Calldetenes: Festa Major 2025
Del 13 al 28 de setembre, Calldetenes està de Festa Major. Durant dues setmanes, el municipi s'omplirà d'activitats per a tots els públics de la mà d'una programació farcida de propostes culturals i populars.
- Què? Festa Major de Calldetenes
- Quan? Del 13 al 28 de setembre
- On? Calldetenes
- Més informació
Vic: Festival Mans
Vic celebra durant aquest mes de setembre la tercera edició del Festival Mans per la Justícia Global, un espai de trobada, reflexió i acció col·lectiva per construir una societat més justa, inclusiva i respectuosa amb les persones i el planeta. Aquest dissabte 27 de setembre tindrà lloc la cursa rogaine solidària Correm per Gaza; un concert-vermut amb els grups Arnau Espina i Avui, finalistes del VicSona; podrem conèixer la història de Kayed Hammad, arribat de Gaza fa poques setmanes; la taula de dones activistes; o actuacions en directe.
- Què? Festival Mans per la Justícia Global
- Quan? Dissabte 27 de setembre
- On? Vic
- Més informació
Manlleu: Fira alTERna't
L'Embarcador del Ter de Manlleu acull, aquest diumenge 28 de setembre, la 8a edició de la fira alTERna't, l'esdeveniment més rellevant de l'economia social i solidària d'Osona. La cita aplega una trentena d'entitats i s'hi podran trobar parades, tallers, activitats familiars i propostes participatives elaborades per una trentena de les entitats de la xarxa.
- Què? Fira alTERna't
- Quan? Diumenge 28 de setembre
- On? Manlleu
- Més informació
Rupit i Pruit: Festa Major 2025
Del 26 al 30 de setembre és la Festa Major de Rupit. Aquest 2025 s'han programat una trentena d'actes i activitats per a tots els públics i gustos, entre les quals destaquen les cercaviles de gegants o les trobades populars.
- Què? Festa Major de Rupit 2025
- Quan? Del 23 al 30 de setembre
- On? Rupit i Pruit
- Més informació
Masies de Roda: Festa Major 2025
Del 26 al 29 de setembre també és la Festa Major de les Masies de Roda. Enguany s'han programat un bon grapat d'actes i activitats populars, festius i vinclats a la cultura popular.
- Què? Festa Major de les Masies de Roda 2025
- Quan? Del 26 al 29 de setembre
- On? Masies de Roda
- Més informació
Taradell: Trobada Gegantera
Aquest diumenge 28 de setembre té lloc a Taradell la 31a edició de la Trobada Gegantera, que omplirà el matí de música, balls i tradició. La tradicional cercavila començarà les 11:00 hores del matí, quan començarà la tradicional cercavila, mentre que a la plaça es farà la benvinguda oficial a les colles participants -9 en total-, que oferiran els seus balls oficials davant del públic i les autoritats.
- Què? Trobada Gegantera
- Quan? Diumenge 28 de setembre
- On? Taradell
- Més informació