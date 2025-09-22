L'Embarcador del Ter de Manlleu acollirà, el diumenge 28 de setembre, la 8a edició de la fira alTERna't, l'esdeveniment més rellevant de l'economia social i solidària d'Osona.
Enguany, l'esdeveniment celebrarà 10 anys de la xarxa alTERna't, la qual agrupa més de 70 entitats i empreses de la comarca. A la cita s'hi podran trobar parades, tallers, activitats familiars i propostes participatives elaborades per una trentena de les entitats de la xarxa.
Aquest 2025, la fira tindrà com a convidades especials quatre membres del projecte Sun Power, impulsat per la cooperativa GEDI i format per dones marroquines en situació de vulnerabilitat que, a partir de la seva formació en enginyeria, han creat un forn solar per cuinar. També treballen en nous productes per respondre les demandes de diverses zones agrícoles del Marroc, com un forn per assecar plantes aromàtiques.
En el marc de la fira, el Museu del Ter acollirà una jornada i taller sobre comunitats energètiques, organitzada per OECoop, Hobest i Solarcoop. La sessió oferirà una introducció pràctica a la participació dins les Comunitats Energètiques Locals (CEL), a partir dels continguts de la guia Participació a les CEL. Una guia pràctica.
Es combinarà una exposició breu de conceptes clau amb una dinàmica col·lectiva perquè cada cooperativa pugui reflexionar sobre la seva realitat i definir accions per millorar la implicació de la seva base social.
Durant la jornada es presentarà també un mapa amb la trentena de cooperatives energètiques ja actives a Osona. Tal com recorda Mireia Franch, de Sambucus i portaveu de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, "són una peça clau per a una transició energètica justa i participativa, que no deixi l'energia en mans de l'oligopoli".
Com a novetat, la fira alTERna't 2025 organitzarà el primer sorteig per als visitants. Un total de 26 entitats de la xarxa han ofert productes i serveis, des d'una panera de productes de La Granera, un dinar per a dues persones al Menjador Popular de Sequoia, una cunya de formatge d'ovella del Serradet de Barneres, un val de pa i brioixeria de Mas Corcó o un servei de manteniment de bicicleta amb La Fera Ferotge o quatre entrades per anar a veure la mostra d'Arts Aèries a Cardant Cultura.
Fer comunitat
L'eix central de la 8a edició de la fira alTERna't és el de fer comunitat posant en valor la cooperació i les economies comunitàries.
"Fer comunitat és fer cohesió i treballar conjuntament per una transformació social justa per a tothom", explica Trini Molist, de l'Associació Tapís.
Per a Mar Carrera, de Pol·len Edicions i Cardant Cultura, "aquestes economies proporcionen eines per tal que l'economia que neix als barris i als pobles s'enforteixi".
Marta Ribera, de Crisàlide Comunicació, recorda que "fer comunitat és sumar forces per impactar i transformar la societat en positiu". Pol Rifà, del Casal Boira Baixa, hi afegeix: "És organitzar-nos col·lectivament i impulsar espais populars al servei del poble".
10 anys de la xarxa alTERna't
En 10 anys, l'alTERna't ha passat de ser un petit grup motor de Manlleu a una xarxa que uneix iniciatives de tota la comarca. Segons la Diagnosi Socioeconòmica elaborada el 2024, les entitats que en formen part generen més de 800 llocs de treball i una gran diversitat d'activitats que van de l'educació i la cultura a l'agroalimentació, la salut o la consultoria.
"L'economia social i solidària és economia i contribueix a un model més just i resilient", subratlla Betlem Parés, coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manlleu.