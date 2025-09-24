Arriba una nova edició de la Cursa infantil i juvenil adaptada de Vic

El dissabte 18 d'octubre arriba una de les cites més esperades a Vic: la 5a edició de la Cursa infantil i juvenil adaptada que, enguany, presenta novetats. La sortida i l'arribada serà a la pista d'atletisme del Parc Esportiu Mas de Bigas i compartirà espai amb el Cros Escolar de la ciutat.
La cursa començarà a les 10:00 hores del matí, és gratuïta i s'adreça a infants i joves fins als 18 anys amb diversitat funcional.
El recorregut serà la recta de la pista d'atletisme i comptarà amb un traçat lineal amb diferents distàncies: 20, 40, 60 o 100 metres.
En finalitzar la prova, de caràcter no competitiu, s'entregarà una medalla i diversos obsequis als infants i joves participants.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar fins al pròxim 5 d'octubre. Al mateix temps, qui vulgui formar part del voluntariat també es pot inscriure.
El canvi d'ubicació de la cursa s'ha fet amb la intenció de "normalitzar una prova totalment inclusiva", recalca el regidor d'Activitat Física i Esports, Eduard Comerma.
"És un dia per compartir inquietuds amb les famílies i, també, per gaudir d'una cursa que vol normalitzar totes les persones", apunta Xavier Farrés, regidor de Ciutadania i Barris.