El Festival Protesta projectarà a Vic 35 pel·lícules de cinema social

La programació de cinema del Festival Protesta arriba a Vic amb 35 pel·lícules, 20 de les quals són llargmetratges i 15 són curts. Dels 20 llargmetratges que es podran veure a partir del 2 d'octubre i durant deu dies, quatre són estrena a Catalunya i un estrena estatal.
Destaquen títols com Wilfred Back, una pel·lícula de la directora Lisa Jackson i coproduïda pel Sundance Institut, que narra una història sobre l'opressió als pobles originaris americans.
La sessió inaugural serà a l'Església de la Pietat a les 20:00 hores amb Ritual d'iniciació technogregorià. No tindrem pietat, presentat per la Clota i el Festival Protesta. Seguidament, es projectarà Wishing on a Star, un documental italià dirigit per Peter Kerekes.
També destaquen el documental From Gound Zero, una col·lecció de 22 curts realitzats a Gaza, coordinat pel director palestí Rashid Masharawi. De fet, es tracta d'una jornada solidària el 2 d'octubre que organitza el festival i a través de la qual tots els diners recaptats amb les entrades i la barra aniran a una entitat que treballa amb Gaza.
Una altra de les pel·lícules que es podrà veure és el film El Volcán, una ficció que explica la història d'una família ucraïnesa atrapada a Tenerife quan comença la guerra al seu país. O també Direct Action, un documental que segueix les rutines diàries d'activistes, okupes, anarquistes, agricultors i persones que el govern considera "ecoterroristes".
Des de l'organització assenyalen que la tria de les pel·lícules va en la línia de provocar "reflexió, empatia i un canvi de mirada cap a allò que no es coneix".
Com és habitual al festival, les pel·lícules aniran acompanyades prèviament d'actuacions musicals, espectacles, poesia o xerrades, entre d'altres.
Les activitats programades per aquesta edició s'emmarquen sota la temàtica de "la conspiranoia i els relats de l'extrema dreta", com ara els terraplanistes, negacionistes, antivacunes, defensors dels chemtrails, els incels o la teoria de la substitució. A partir d'aquesta temàtica s'han organitzat activitats com una taula rodona, un pòdcast, un bingo musical o un taller d'humor gràfic, entre d'altres.