Pelat i Pelut oferiran un últim concert a Folgueroles

A principis del gener d'aquests anys, la banda osonenca Pelat i Pelut anunciava que posaven punt final al seu projecte musical després d'una trajectòria marcada per la voluntat de portar la rumba catalana des d'una mirada "contemporània i oberta". En aquell anunci, també explicaven que estaven preparant un concert de comiat a on passarien "moltes coses". Doncs bé, uns mesos després, el grup ha fet públic que arrencaran el comiat dels escenaris amb una actuació "irrepetible" a la plaça de Folgueroles, a "on tot va començar".
Els osonencs reuniran músics i col·laboradors que han format part de la seva història en el marc d'una nit farcida de complicitats i moments únics. Tal com detalla el grup a través d'un comunicat, l'espectacle estarà "pensat per reviure les cançons que han marcat tota una trajectòria i compartir-les, una última vegada, amb el públic". En aquesta línia, destaquen que serà "una celebració de la música, l'amistat i del camí recorregut" i qualifiquen el concert d'"excepcional, carregat de sorpreses i d'artistes convidats".
Actualment, Pelat i Pelut està formada per Xevi Abril, Jacint Torrents, Jordi Blanqué, Jordi Riera, Xumari Roca i Edu Vergés. Amb tot, inicialment va nèixer com un duet i, amb els anys, s'ha convertit en una formació de set músics. El grup ha combinat rumba catalana, pop i música d'arrel i ha publicat tres discs: Flor al cul (2021), Termomix (2024) i La perruqueria (2025). Durant aquest temps, ha col·laborat amb artistes com Figa Flawas, Alguer Miquel, Marcel i Júlia o Alba Armengou, entre d'altres.