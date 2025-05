Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 23, 24 i 25 de maig

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 16, 17 i 18 de maig a les nostres comarques.

Torelló: Festus

Els dies 23 i 24 de maig arriba a Torelló una nova edició del Festus, Festival d'Arts al Carrer. Enguany oferirà 22 propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals apostant per iniciatives "atrevides" i "emergents" locals, nacionals i internacionals.

Què? Festus , Festival d'Arts al Carrer

Quan? 23 i 24 de maig

On? Torelló

Més informació

Manlleu: XVII 12 Hores de Glosa

El dissabte 24 de maig, Manlleu serà la seu de la 17a edició de les 12 hores de glosa dels Països Catalans, una cita que se celebra anualment en un municipi diferent i arriba per primera vegada a Osona. Comptarà amb la participació de glosadors i glosadores de diferents punts de Catalunya, Mallorca, Menorca i del País Valencià.

Què? XVII 12 Hores de Glosa

Quan? Dissabte 24 de maig

On? Manlleu

Sant Julià de Vilatorta: Festival Paraula

Del 23 al 30 de maig, Sant Julià de Vilatorta celebra la primera edició del Festival Paraula, una proposta que combina literatura i arts escèniques a través d'un denominador comú, la paraula. Comptarà amb activitats pensades en diferents formats que portaran músics, poetes, escriptors, actrius i altres artistes a presentar la seva proposta escènica en diferents ubicacions singulars del municipi.

Què? Festival Paraula

Quan? Del 23 al 30 de maig

On? Sant Julià de Vilatorta

Més informació

Balenyà: Fira Interculturalitat

El divendres 23 de maig l'Institut Carles Capdevila de Balenyà acull la Fira Interculturalitat amb activitats exclusives per l'alumnat i, d'altres, pel públic general.

Què? Fira Interculturalitat

Quan? Divendres 23 de maig

On? Balenyà

Més informació

Viladrau: Aplec de l'Erola

El diumenge 25 de maig Viladrau celebra la 39a edició de l'Aplec de l'Erola, patrona del municipi, amb la visita a l'ermita d'Erola, un camí amb poc desnivell a una hora del poble.

Què? Aplec de l'Erola

Quan? Diumenge 25 de maig

On? Viladrau

Més informació

Vic: Jornades Antifeixistes

La ciutat de Vic acull, per segon any, les Jornades Antifeixistes, el dissabte 24 de maig. Una diada farcida d'activitats com un torneig de futbol, una classe magistral de boxa, actes polítics, presentacions de llibres o música en directe.

Què? Jornades Antifeixistes

Quan? Dissabte 24 de maig

On? Vic

Més informació

Vic: Ressò, mercat social de la reutilització

El mercat social de la reutilització, el Ressò, aposta enguany per a desplegar una nova edició a la primavera. Serà del 15 al 31 de maig a la Pietat de Vic i s'hi podran trobar objectes de segona mà, com mobles, parament de la llar, llibres, roba, bicicletes, jocs o joguines.

Què? Ressò, mercat social de la reutilització

Ressò, mercat social de la reutilització Quan? Del 15 al 31 de maig

Del 15 al 31 de maig On? Vic

Vic Més informació

Folgueroles: Festa Verdaguer 2025

La Festa Verdaguer 2025 arrencarà aquest 16 de maig amb més d'una quarantena de propostes que van des de rutes literàries, concerts, recitals de poesia, exposicions o taules rodones. Tindrà lloc fins al 10 de juny a diversos espais de Folgueroles i Barcelona -llocs de naixement i mort del poeta- i estarà especialment marcada per la celebració dels 180 anys del naixement del poeta. La data exacta del naixement és el 17 de maig, dia en què s'inaugurarà a la vila natal del poeta una escultura dedicada al poema Canigó