Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 28, 29 i 30 de novembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 28, 29 i 30 de novembre a les nostres comarques.
Vic: La Prèvia del Medieval
La ciutat de Vic comença a escalfar motors pel Mercat Medieval, l'esdeveniment amb més impacte econòmic i social que s'organitza a la capital d'Osona. Per quart any consecutiu, s'organitza La Prèvia del Medieval, quatre dies d'activitats -del 27 al 30 de novembre- per a reconnectar amb el públic local amb l'objectiu de redescobrir la història i el passat de la ciutat.
- Què? La Prèvia del Medieval
- Quan? Del 28 al 30 de novembre
- On? Vic
- Més informació
Roda de Ter: Jornades Miquel Martí i Pol
Durant el mes de novembre es despleguen les Jornades Miquel Martí i Pol, impulsades per la fundació que porta el seu nom i que, enguany, commemora el 22è aniversari de la mort del poeta de Roda de Ter.
- Què? Jornades Miquel Martí i Pol
- Quan? Novembre 2025
- On? Roda de Ter/Osona
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de novembre, Vic ofereix una visita guiada que, aquest mes es fa en col·laboració amb Aigües Vic en motiu del seu aniversari. La visita Fonts, Pous i Repartidors. El repte d'abastir d'aigua la ciutat anirà a càrrec de Xavier Cervera.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
- On? Vic
- Més informació
Gurb: Festa Major 2025
De l'11 de novembre al 7 de desembre, Gurb celebra la Festa Major 2025 amb un programa carregat d'activitats culturals, esportives, tradicionals i populars.
- Què? Festa Major de Gurb
- Quan? De l'11 de novembre al 7 de desembre
- On? Gurb
- Més informació
Oristà: Festa Major 2025
Del 28 de novembre a l'1 de desembre, Oristà està de Festa Major. Aquest divendres serà el torn del sopar popular, el bingo musical i el concert de Kamelot; dissabte tindrà lloc la Tirada de bitlles catalanes, la baixada d'andròmines i música en directe a la nit; mentre que diumenge arribarà el moment de la missa de Sant Andreu, la trobada de gegants, les rifes de pernils, el vermut popular i música amb l'Orquestra Banda Sonora.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 28 de novembre a l'1 de desembre
- On? Oristà
- Més informació
Tona: Trobada de cotxes clàssics i antics
El dissabte 29 de novembre té lloc la 13a Trobada de cotxes clàssics i antics de Tona. A les nou del matí hi haurà la concentració i l'esmorzar. A continuació, una visita guiada al Camp de les Lloses i, a partir de dos quarts de dotze del migdia, un recorregut pel municipi. L'activitat s'emmarca dins del programa de la Festa Major de Sant Andreu 2025, que se celebra del 21 al 30 de novembre.
- Què? Trobada de cotxes clàssics i antics
- Quan? Dissabte 29 de novembre
- On? Tona
- Més informació