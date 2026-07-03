Vic celebra una nova Diada de Sant Miquel dels Sants

Vic està de Festa Major i el diumenge 5 de juliol celebra la Diada de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat. Enguany, la jornada lluirà amb tota la seva esplendor, si bé l'any passat el Bisbat va decidir suspendre tots els actes religiosos arran de la polèmica -que es dona per tancada- sorgida per a la invitació de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Valladolid, a l'ofici de Festa Major.
D'aquesta manera, el diumenge 5 de juliol l'espígol -un dels símbols de la festivitat- omplirà els carrers del centre històric de Vic de color i perfum durant la baixada del seguici a la Catedral.
Aquest 2026, la jornada, incorporada al Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya i carregada de simbolisme, solemnitat, tradició, història i cultura popular, comptarà amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que viurà en primera persona la primera diada en la qual els Gegants de la Ciutat i la família dels Caps de Llúpia han estat declarats bé cultural d'interès local amb l'objectiu de protegir i reivindicar la imatgeria festiva de la capital d'Osona.
La jornada arrencarà a les 8:00 hores del matí amb el Repic de despertada des del campanar de la Catedral, seguit de la Despertada musical amb la Banda de Vic. A les 10:00 hores, la Banda de l'Escola de Música de Vic, els Grallers i Timbalers de la Ciutat, els Grallers del Carrer de la Riera i els Grallers dels Sagals es trobaran a la plaça del Carbó per sortir en cercavila cap a la plaça Major.
Paral·lelament, es donarà el tret de sortida a la celebració més solemne i institucional a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb la lectura del Vers de l'espígol, que enguany ha estat escrit per Carme Casas, i a les 10:15 hores, la comitiva encapçalada per l'alcalde de Vic, Albert Castells, iniciarà seguici des de la casa de la ciutat, baixant pel carrer de Sant Miquel i fins a la plaça de la Catedral. És al conjunt catedralici de Sant Pere on a les 11:00 hores tindrà lloc l'ofici solemne en honor a Sant Miquel dels Sants, i a on es donarà un dels moments més solemnes de la festivitat: el ball de l'Àliga.
En acabar, pels volts de les 13:00 hores, arrencaran els tradicionals balls vigatans a la plaça de la Catedral, amb la Ballada del Grup Sardanista Riallera, el Ball del Bou, de la Mulassa, dels Cavalls Cotoners, del Lleó i de l'Àliga, així com la Dansa vigatana de l'espígol, el Ball dels Gegants de Vic, els Gegants pubills i els Gegants petits.
Una diada de sol i calor
El bon temps continuarà acompanyant a la Festa Major de Vic 2026. Segons la previsió del Meteocat, el diumenge 5 de juliol la ciutat assolirà una temperatura màxima de 35 graus pels volts de les 15:00 hores. El sol i la calor -amb el permís de l'espígol, la imatgeria festiva i Sant Miquel dels Sants- també seran protagonistes de la jornada: per a l'arrencada del dia -a les 8:00 hores del matí- s'espera una temperatura de 20 graus i cap núvol, una tònica que es repetirà durant tot el matí i migdia.
Per a l'hora més crítica de la festivitat -quan es despleguen els balls tradicionals a la plaça de la Catedral- els termòmetres assoliran els 34 graus. L'emplaçament, tal com informa l'Ajuntament, disposarà d'espais d'ombra i cadires per al públic assistent, però caldrà ser previsor i no deixar-se a casa la crema solar, gorres i barrets, ulleres de sol, ventalls i aigua per a hidratar-se i gaudir d'una diada plena.