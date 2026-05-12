Despertant l'interès per la ciència en infants i joves

És força habitual que moltes persones considerin que el coneixement científic només és assequible a aquelles formades en l'àmbit de les ciències a la universitat. Així, pensen que comprendre els principis pels quals funciona la vida i els múltiples elements de les nostres tasques diàries esdevé un misteri només a l'abast de les persones que tenen una formació específica en aquest àmbit. Aquest prejudici pot limitar l'atracció de molts joves per les disciplines científiques i la tecnologia, i afavorir el desconeixement de com la ciència contribueix a millorar la nostra vida en moltes direccions.
Conscients d'aquesta situació, les universitats i altres institucions van iniciar fa temps programes per fer més propers els principis científics als infants i joves durant la seva formació primària i secundària. Així el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) té un espai, anomenat Explora 0-6, dedicat als infants de 0 a 6 anys per despertar-los l'interès pels procediments tecnològics. Igualment, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) organitza des de fa anys activitats en aquesta direcció, que han tingut un gran èxit de participació. Alguns es comenten a continuació.
La First Lego League (FLL) és un programa anual per a estudiants de secundària, batxillerat i formació professional dels centres educatius d'Espanya, que organitza la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la UVic-UCC. L'objectiu és construir un robot que pugui fer algun tipus d'activitat. Aquest any es van reunir a Vic 300 participants de 31 equips catalans. La FLL fomenta competències com el treball en equip, el pensament crític i la resolució de problemes, i contribueix a despertar vocacions per les professions de la ciència, la tecnologia i les enginyeries. La participació a la UVic-UCC va ser una de les més altes d'Espanya.
El Lab 0-6 és un espai de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC on s'organitzen activitats de coneixement científic per a nens i nenes de 0 a 8 anys a través de jocs que permeten que els infants d'educació infantil i de primària inicial entrin en contacte amb els principis científics i s'interessin per la ciència. En el cas dels més petits, es disposa del Lab sobre Rodes, una furgoneta equipada amb el material específic per als infants de 0 a 3 anys i que es desplaça a les escoles bressol. El programa ha despertat un gran interès i és un referent internacional.
Les Tertúlies de Literatura Científica són una iniciativa de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la UVic-UCC emmarcada en el Programa Ciència i Societat. Les tertúlies es duen a terme amb estudiants d'educació secundària que venen a la universitat a escoltar una presentació, a càrrec de l'autor, d'una obra científica que ja han llegit prèviament, i poden participar-hi fent-li preguntes i comentaris. Una altra activitat d'aquest Programa és el Premi Llegim Ciència. En aquest cas, els estudiants de centres de secundària llegeixen un llibre de caràcter científic i escriuen un relat sobre la publicació, que posteriorment trameten per a la seva valoració.
Les activitats esmentades són exemples de com estimular la curiositat pel coneixement en infants i joves. Si aquesta curiositat porta a la motivació per aprendre ciència, encara no es pot demostrar, però no hi ha dubte que és un element que pot contribuir a crear les necessàries vocacions científiques.