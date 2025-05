Vic aprova una moció per reclamar la delegació de competències en matèria d'immigració a la Generalitat

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de maig ha aprovat una moció presentada pel grup municipal de Junts per a demanar la delegació de les competències en immigració a la Generalitat de Catalunya.

El text, aprovat amb els suports d'ERC, la CUP i Ara Vic, posa sobre la taula que "el debat de la immigració és un dels més importants sobre el futur del nostre país". En aquesta línia, remarca que "Catalunya és i ha estat un país d'acollida" i que "la immigració gestionada correctament és positiva i ens aporta, entre altres coses, un talent que ens reforça com a país".

La moció de Junts exposa que, segons dades de l'Idescat, "dels 8 milions de catalans, un de cada cinc són nascuts a l'estranger. Però si hi sumem els residents provinents de la resta de l'Estat, els catalans nascuts fora de Catalunya són més d'un terç de la població".

Al mateix temps, apunta que "el sentiment contrari a la immigració es dona pel fet que el 63% dels catalans consideren que el Govern no té el control de qui entra al país" i reclama "les eines necessàries per a fer front a aquest repte" des de Catalunya: "La falta d'instruments polítics i de recursos econòmics per planificar correctament l'arribada, l'acollida i la integració d'un elevat nombre de persones pot generar problemes importants de cohesió social".

Entre altres plantejaments també reivindica la llengua i la cultura catalana com a "elements clau" per a "la plena integració" social i laboral de les persones nouvingudes i, al mateix temps, per "la supervivència de la catalanitat" i "la nació catalana".

Entre els acords que plantejava el text -i introduint dues esmenes de la CUP- consta el de donar suport a l'aprovació al Congrés dels Diputats de la llei orgànica de delegació de competències estatals en matèria d'immigració a la Generalitat de Catalunya; instar al Parlament de Catalunya a desplegar normativament aquesta llei quan sigui aprovada; exigir al Govern de Catalunya que aprofiti intensivament la llei per impulsar el nou rol protagonista de la Generalitat en la gestió del fet migratòria; instar que el desplegament normatiu de la llei es faci en estreta cooperació amb el món local; exigir el tancament immediat dels Centres d'Internament d'Estrangers i que totes aquelles persones que tinguin una oferta de feina, obtinguin immediatament u permís de treball.

"Qualsevol delegació de competències a Catalunya és positiva"

Des d'ERC han votat a favor de la moció: "Sempre que hi ha una delegació de competències és benvinguda i una bona notícia pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya". En aquesta línia, els republicans insisteixen que la delegació "permetrà desenvolupar una política basada en la justícia social, en els drets humans, la igualtat i amb un punt de vista més humanitari".

Des de la CUP han proposat dues esmenes als acords del text de Junts i creuen que "d'entrada qualsevol delegació de competències a Catalunya és positiva i també sabem que l'única manera de fer-ho és sent independents". "Volem les competències per avançar en drets i cohesió social", afegeixen els cupaires.

Des del PSC, s'abstenien: "La delegació serà benvinguda" però "l'exposició de la moció no ens agrada". En aquest sentit, els socialistes manifesten el seu malestar "amb l'anàlisi d'orígens de la població" del text de Junts.

Des de Vic En Comú Podem, amb una abstenció, creuen que Junts "no tenen un problema amb les competències en matèria d'immigració, tenen un problema amb les enquestes", i que "per això alimenten un discurs que estigmatitza i discrimina".

Des d'Ara Vic hi ha votat a favor: "Catalunya és un país d'acollida, però l'acollida a la qual estem abocats és un sinònim de descontrol". En aquesta línia, remarquen que "com a país fa massa temps que no decidim qui entra ni perquè entra ni com s'integra" i que "fins ara ens hem limitat a acceptar a assumir les conseqüències d'un model migratori pensat des de Madrid".