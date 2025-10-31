Alpens, Centelles i Santa Eulàlia de Riuprimer, premiats per la seva posta per la transició energètica

Tona ha acollit la primera edició dels Premis ALEO, una iniciativa impulsada per l'Agència Local de l'Energia d'Osona per a reconèixer la tasca d'ajuntaments i entitats de la comarca en la promoció de la transició energètica.
En total, s'han repartit tres guardons a l'acció pionera a Osona; i als municipis de menys de 2.000 habitants i de més de 2.000 persones amb una major millora en eficiència energètica.
L'Ajuntament d'Alpens ha estat reconegut amb l'Acció Pionera destacant per ser un dels primers municipis a cedir una teulada municipal per a facilitar els primers passos d'una comunitat energètica local. La iniciativa, ubicada a l'edifici de la Fàbrica Vella, ha permès repartir energia entre el veïnat superant diversos obstacles burocràtics i legals.
El premi al municipi petit amb una major millora en eficiència energètica ha estat per Santa Eulàlia de Riuprimer, que ha aconseguit reduir un 25% el consum energètic per habitants entre el 2023 i el 2024. L'èxit ha estat possible gràcies a actuacions com a renovació de l'enllumenat públic o la instal·lació de diverses plaques solars d'autoconsum en equipaments municipals.
El premi a municipi mitjà amb més millora en eficiència energètica ha estat per Centelles, on s'han instal·lat bateries amb autoconsum fotovoltaic per alimentar l'enllumenat públic o sistemes d'aerotèrmia en equipaments municipals, aconseguint una reducció energètica del 18%.
Els Premis ALEO s'emmarquen dins de l'estratègia del Consell Comarcal d'Osona per treballar per la descarbonització del territori. Amb els guardons es vol fer un pas endavant per fomentar la col·laboració entre municipis i afavorir les iniciatives més innovadores i compromeses amb un model energètic més just i sostenible.