31 de octubre de 2025

Cultura i Mitjans

Nova sessió del cicle de conferències «Paisatges Habitacionals» a la seu del COAC a Vic

Comptarà amb la participació de Lluís Jubert i Vivas Arquitectos

  • El COAC de Vic acull l'exposició 'Paisatges Habitacionals'.

Publicat el 31 d’octubre de 2025 a les 10:31

El pròxim dijous 6 de novembre, a les 19:00 hores, la sala d'actes de la seu del Col·legi d'Arquitectes a Vic acollirà la segona sessió del cicle de conferències vinculat a l'exposició Paisatges Habitacionals.

En aquesta ocasió, es comptarà amb la participació de Lluís Jubert i Vivas Arquitectos, que compartiran la seva experiència sobre habitatge col·lectiu i els paisatges urbans que genera aquest model.

L'exposició

L'exposició Paisatges Habitacionals proposa una mirada al voltant de la manera d'habitar i construir les nostres ciutats.

La mostra recull una selecció de projectes catalans i europeus d'arquitectura social, posant en valor el diàleg entre generacions i contextos culturals.

La mostra també destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat, ja que tots els materials utilitzats són reciclats i reciclables, lliures de toxicitat i pensats per a garantir la circularitat dels residus un cop finalitzada l'exposició.

