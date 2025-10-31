Nova sessió del cicle de conferències «Paisatges Habitacionals» a la seu del COAC a Vic

El pròxim dijous 6 de novembre, a les 19:00 hores, la sala d'actes de la seu del Col·legi d'Arquitectes a Vic acollirà la segona sessió del cicle de conferències vinculat a l'exposició Paisatges Habitacionals.\r\n\r\nEn aquesta ocasió, es comptarà amb la participació de Lluís Jubert i Vivas Arquitectos, que compartiran la seva experiència sobre habitatge col·lectiu i els paisatges urbans que genera aquest model.\r\n\r\nL'exposició\r\n\r\nL'exposició Paisatges Habitacionals proposa una mirada al voltant de la manera d'habitar i construir les nostres ciutats.\r\n\r\nLa mostra recull una selecció de projectes catalans i europeus d'arquitectura social, posant en valor el diàleg entre generacions i contextos culturals.\r\n\r\nLa mostra també destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat, ja que tots els materials utilitzats són reciclats i reciclables, lliures de toxicitat i pensats per a garantir la circularitat dels residus un cop finalitzada l'exposició.\r\n