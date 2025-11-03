Comença el judici contra l'acusat d'assassinar un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà

El judici contra l'acusat d'assassinar un menor de 15 anys el dia 1 de maig de 2023 a Sant Hipòlit de Voltregà ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona amb la tria del jurat popular.
L'home, veí del mateix municipi, es troba en presó preventiva des d'aleshores, i s'enfronta a penes superiors als 20 anys de presó.
La fiscalia l'acusa dels delictes d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes, i li reclama que pagui una indemnització als familiars de 170.000 euros. Per altra banda, l'acusació particular li demana 22 anys de presó per un homicidi dolós.
La defensa de l'acusat, en canvi, demana l'absolució. A preguntes del tribunal a l'inici de la sessió, l'acusat ha negat ser l'autor dels fets. Inicialment, la declaració de l'home estava prevista per aquest dimarts, però la seva defensa ha demanat que declari al final del judici.
Penes superiors als 20 anys de presó
La fiscalia demana 21 anys de presó a l'home acusat d'assassinar l'1 de maig del 2023 un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà. Acusa a l'home dels delictes d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes. A més, li reclama que pagui una indemnització als familiars de 170.000 euros.
Segons l'acusació del ministeri fiscal, l'acusat va fer diversos trets, un dels quals va impactar al cap del menor. El projectil va causar-li un traumatisme obert cranioencefàlic que va provocar-li la mort en pocs minuts.
En el moment del tret, la víctima estava d'esquena, de manera que "no va poder evitar l'atac ni defensar-se". Després dels fets, l'acusat es va escapar i la policia el va localitzar al cap de diverses hores a prop de la C-17, al terme municipal de les Masies de Voltregà.
Segons la fiscalia, l'acusat no disposava de cap llicència d'armes i, en l'escorcoll al seu domicili, es van localitzar 46 cartutxos del calibre 22 LR, una munició que, tal com indica la fiscalia, està prohibida la seva compravenda i ús. També es van localitzar altres armes d'aire comprimit.
Per la seva banda, l'acusació particular -exercida per la mare del menor mort- li demana una pena de presó de 22 anys i a pagar una indemnització de 15.000 euros.
Segons l'escrit de l'acusació particular, que s'ha llegit durant la primera sessió del judici, l'acusat va disparar un tret al cap del menor "mentre estava d'esquena i sense poder-se defensar i amb la intenció de causar-li la mort". Per l'acusació particular, els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi dolós, agreujat pel fet que la víctima era menor.
La defensa de l'acusat demana l'absolució
La defensa de l'acusat, exercida per una advocada d'ofici, ha demanat la seva absolució en les conclusions provisionals presentades durant la primera jornada del judici.
L'advocada s'ha dirigit al jurat popular i els ha dit que hauran de dirimir sobre si l'acusat és responsable de la mort del jove o bé "si hi ha dubtes sobre l'autor dels trets". En aquest segon cas, ha assegurat la lletrada, "el principi constitucional que implica el dubte sempre ha d'afavorir l'acusat i impediria un veredicte de culpabilitat".
L'advocada ha anunciat que "intentarà posar en relleu tots els dubtes" que ha apreciat. De fet, en la part final de la seva intervenció, ha apuntat que l'acusat "sempre ha mantingut la seva innocència, des del primer moment" i, a més, "sempre ha contestat totes les preguntes, tant les que li va formular el ministeri fiscal com també el jutge d'instrucció".
Fent això, ha defensat la seva advocada, l'acusat "va renunciar al seu principal dret, al de no declarar" i això, ha assegurat, "ens pot fer pensar que no havia d'ocultar res".
Commoció a Sant Hipòlit
El poble de Sant Hipòlit de Voltregà va viure amb molt neguit i commoció el succés. Els Mossos van desplegar un gran dispositiu policial -amb els GEI, l'helicòpter i drons- el dia dels fets per poder localitzar el detingut, ja que va fugir del lloc i es va amagar a una zona boscosa.
La policia el va poder detenir al migdia del mateix 1 de maig, després d'hores de recerca. L'Ajuntament va decretar dos dies de dol i va organitzar un minut de silenci davant del consistori per condemnar els fets amb la participació de centenars de veïns.
El dijous 4 de maig, el jutge va decretar presó preventiva per a l'acusat i, des d'aleshores, es troba empresonat a Brians 1.