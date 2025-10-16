Detinguts tres multireincidents manlleu relacionats amb diversos robatoris a Osona

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Manlleu han detingut a tres multireincidents -tres homes d'entre 19 i 21 anys- com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força, un robatori a l'interior de vehicle i un robatori i furt d'ús de vehicle. A un dels individus també se l'acusa d'un delicte de lesions, resistència i desobediència a l'autoritat i un robatori amb força.
Les detencions es van efectuar el passat 9 d'octubre i, tal com explica la policia catalana, són el resultat d'una llarga investigació. Tot i la resolució dels fets, els Mossos han continuat rascant perquè els arrestats podien estar relacionats amb més casos de robatori.
La investigació va dur la policia fins a un local en desús situat a prop del passeig del Ter de Manlleu, a on resulta que els implicats guardaven els objectes robats.
El 9 d'octubre els tres multireincidents van ser detinguts i també es va entrar al local de la capital del Ter pel seu registre. A l'interior es van localitzar més de 50 objectes com joies, eines, bicicletes, aparells electrònics o roba.
Els detinguts estan relacionats amb tres robatoris amb força a Manlleu i un robatori amb força a Roda de Ter, uns fets ocorreguts durant els mesos de setembre i octubre.
Al mateix temps, se'ls acusa d'un robatori en un domicili de Sant Hipòlit de Voltregà, d'on van sostreure un vehicle amb el qual es va cometre el delicte de Roda de Ter.
La investigació continua oberta i no es descarta que els arrestats puguin estar relacionats amb més fets. Els tres multireincidents acumulen un total de 31 antecedents. Van passar a disposició judicial el 10 d'octubre.
Tal com detallen els Mossos d'Esquadra, aquestes tres persones formaven part d'un grup criminal "molt actiu" que es dedicava a delictes contra el patrimoni. La seva zona d'actuació era Manlleu, Roda, Sant Hipòlit, les Masies de Voltregà o Torelló.
Des del juliol fins al dia d'avui a dos dels implicats se'ls ha detingut més 10 deu vegades i se'ls relaciona amb 15 delictes contra el patrimoni.
Normalment, actuaven en horari de matinada i entraven en establiments i domicilis. En alguna ocasió també van cometre robatoris amb violència i intimidació a joves i menors.