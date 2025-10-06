Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres homes com a presumptes autors de diversos furts amb el mètode de la sembra al pàrquing de supermercats de la ciutat de Vic.
En concret, la policia catalana han sorprès els lladres que, al seu temps, han fugit a gran velocitat per la C-17, on han abandonat el vehicle al mig del pas i han travessat la carretera a peu.
Els agents han pogut aturar i detenir els tres homes per dos furts. A més, han estat acusats de causar un greu risc a la circulació i resistència a l'autoritat.
Els Mossos d'Esquadra han publicat un vídeo a les xarxes socials explicant en què consisteix el mètode de la sembra utilitzat pels lladres. Aquesta maniobra consisteix a advertir a la persona que condueix el vehicle que li han caigut monedes a terra o, per exemple, les claus. En aquest moment, i aprofitant el desconcert i la distracció, una altra persona roba objectes personals de l'interior del vehicle.
"Quan vagis a comprar, estigués alerta perquè no t'enredin amb el furt de la sembra", insisteixen els Mossos en el vídeo publicat a les xarxes socials del cos.
"Hi ha persones especialitzades que vigilen els aparcaments dels supermercats", afegeixen. També detallen que "és habitual deixar la bossa de mà o altres objectes personals a la part davantera del vehicle" mentre es descarrega la compra, o bé quan retornem el carretó al seu lloc, accions que sovint realitzem amb les finestres del cotxe baixades i sense haver tancat el vehicle.
És en aquest instant quan els lladres actuen. Per evitar un mal tràngol, els Mossos aconsellen tancar finestres i portes o bé que la persona s'emporti els objectes personals.