El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires posa punt final a la 7a edició del Trufforum

El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires ha posat aquest diumenge punt final a la 7a edició del Trufforum Vic, una trobada al voltant del sector de la tòfona negra. El campionat és una de les activitats més populars i enguany ha comptat amb 24 equips -formats per un gos i un home o dona- que havien de trobar quatre tòfones amb el mínim temps possible.
El director del Trufforum, Daniel Oliach, ha fet una valoració molt positiva i assegura que hi ha hagut "un bullici de gent durant tot el cap de setmana". Un dels reptes del certamen és difondre la cultura de la tòfona. "Som molt bons productors, però ens falta donar valor a allò que estem fent", admet. Durant la fira el preu de la tòfona s'ha fixat a 1.000 euros el quilo.
Victor Bernardez i el seu gos Tor són un dels 24 equips que enguany participen al Concurs de Gossos Tofonaires. Es tracta d'una de les activitats més populars del certamen i que, cada any, aplega desenes de persones. De fet, el director del Trufforum, Dani Oliach, assegura que han arribat al topall de participants i que, fins i tot, hi ha llista d'espera. Bernardez detalla que un bon gos tofonaire ha de ser "molt juganer" i "li ha d'agradar molt menjar". També ho creu Vicky Llebras, que participa al concurs amb el seu gos de la raça Border Collie.
El format del concurs es manté respecte l'any passat -quan va patir alguns canvis- i els participants han hagut de trobar quatre tòfones amb un màxim de tres minuts. Cada equip tenia preparada una parcel·la amb quatre tòfones enterrades i el gos havia d'indicar on estaven i el tofonaire extreure-les i aixecar-les el més ràpid possible. Oliach ha detallat que és una activitat "molt bonica", ja que el públic "pot veure el gos treballar i entendre millor com es busquen les tòfones".
El campionat és una de les 30 activitats que durant tot el cap de setmana s'han celebrat a Vic en el marc del Trufforum. Hi ha hagut cuiners de renom com Nandu Jubany o Oriol Castro que han participat a les activitats de l'Aula de la Tòfona i la Cuina de la Tòfona. El públic també ha pogut participar en activitats com ara els tastos amb tòfona amb diferents productes o bé tallers per als més petits. També s'ha celebrat el Premi al Millor Producte Trufat de Catalunya, que aquest any ha reconegut el donegal trinxat amb tòfona de Ca la Maria, carnisseria i xarcuteria artesana de Sant Martí Sesgueioles (Anoia).
El director de la fira ha fet una valoració molt positiva d'aquesta setena edició -a falta de tancar les dades definitives- i assegura que tot el cap de setmana "ha estat un bullici de gent" i augura que la participació haurà estat superior a la de l'any anterior. Oliach diu que a Catalunya "no hi ha cultura de la tòfona" i, per això, des del Trufforum tenen l'objectiu de "formar tothom, des de productors, elaboradors, consumidors i restauradors". El director de la fira assegura que Catalunya és un país "productor de molt bons productes" però creu que "falta donar valor a allò que s'està fent". "A França i a Itàlia això ho fan molt bé. Per tant, hem d'aprendre de com ho fan a fora per fer-ho nosaltres", admet.
El mercat de la tòfona negra fixa el preu a 1.000 euros el quilo
Els productors que han participat al Mercat de la Tòfona que ha tingut lloc durant el Trufforum han fixat el preu del quilo de tòfona negra als 1.000 euros. Oliach assegura que es tracta d'un preu similar al que es va fixar l'any passat i diu que enguany s'ha venut més producte. Tot i això, recorda que el consumidor final s'acaba gastant entre 25 o 30 euros per una tòfona. A més, assegura que és un producte "molt senzill" de cuinar i creu que cal "perdre-li la por". "Hi ha productes com la gamba de Palamós que valen molts diners, però tots la coneixem, la sabem cuinar i no li tenim por. El problema amb la tòfona és que no al coneixem", lamenta Oliach, que assegura que "quan la coneixes i la saps cuinar ja no penses tant en el preu".
Una de les parades que hi havia aquest any al mercat era la de l'Associació de Tofonaires d'Osona, que es dediquen principalment a recol·lectar tòfona negra silvestre. Un dels socis, Jordi Vilanova, assegura que enguany ha sigut bo per a ells gràcies a les abundants pluges de l'estiu i celebra que han pogut portar a la fira "producte de molta qualitat i en bastanta quantitat". "Hem pogut fer un bon triatge i estem molt contents de la maduració que han tingut", assegura. Vilanova constata que encara hi ha molt desconeixement entre el consumidor final. "Molta gent ens diu que no li agrada la tòfona i resulta que només han provat productes trufats com ara patates xips que porten aromes artificials i químiques", exposa Vilanova, que recorda que la tòfona negra és un producte "fresc i ecològic que surt directament del camp o el bosc".