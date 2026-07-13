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Material sensorial i jocs adaptats per millorar el benestar emocional de la gent gran de residències d'Osona

Societat

Centres de la comarca incorporen recursos ideats per joves formats al Baix Llobregat per treballar aspectes psicomotrius

  • Detall de les peces adaptades del parxís. -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 17:00
Actualitzat el 13 de juliol de 2026 a les 17:01

El Consorci Hospitalari de Vic, mitjançant el Cercle SiS, l'empresa Epson i la Fundació el Llindar, han impulsat una proposta per enriquir l'estat emocional de persones grans residents a Osona. Ho fan a partir d'estímuls sensorials i activitats de caire cognitiu. Aquest programa ja s'està desplegant a la residència Aura de Manlleu i a El Nadal de Vic. Allà, materials específics, dissenyats per a la gent gran i els seus familiars, es converteixen en eines quotidianes. L'objectiu central és atendre les necessitats emocionals i socials d'un grup sovint invisible, tot posant el focus en la importància de l'estímul continu i la participació en la vida del centre.

Els materials provenen de l'alumnat de la Fundació El Llindar, una institució que ofereix una segona oportunitat formativa a adolescents i joves d'entre 15 i 20 anys que s'han quedat fora del sistema escolar o n'han estat exclosos. Proporcionen orientació i suport, i al mateix temps, aborden necessitats reals de grups vulnerables. El projecte permet que els joves lliguin el seu aprenentatge a situacions de fort component social i pràctic.

 

  • Un dels usuaris de la residència Aura de Manlleu juga amb un dels jocs de peces que han adaptat els joves.

Materials estimulatius

Els recursos més destacats inclouen coixins sensorials destinats a minimitzar l'ansietat, jocs interactius fixats a la paret i puzles de muntatge. Daus de roba apilables i encaixos amb lletres per crear paraules d'ús comú també formen part del catàleg. Imma Cantizano, directora de la residència Aura, subratlla: "Quan els usuaris estan jugant amb aquests materials els canvia la cara". Aquestes propostes aporten entreteniment, però també mantenen actives habilitats motrius i cognitives, fomentant la independència i la percepció d'autovalor. El fet de compartir l'activitat amb familiars reforça el vincle afectiu i genera espais compartits de complicitat dins del centre.

La directora remarca que els jocs s'han creat "adaptats especialment" als usuaris. Han tingut la possibilitat d'implicar-s'hi, conjuntament amb les famílies, en el seu disseny. Per exemple, el clàssic parxís, habitualment amb peces i números petits, s'ha transformat "amb uns números que ressalten, amb colors brillants, i unes peces més grans i amb relleu". Altres jocs tradicionals, com el tres en ratlla, s'han modificat per fer-ne més senzill l'accés i afavorir la motricitat fina i les connexions neuronals. Aquestes adaptacions permeten que l'activitat sigui practicable per persones amb limitacions visuals o de moviment.

Cantizano comenta que aquests jocs contribueixen a "baixar l'estrès i ansietat" o a "estimular-los". La participació activa de residents i famílies resulta decisiva per dotar de sentit i acceptació les activitats, així els materials prenen caràcter personalitzat i els participants se senten integrats en el seu propi procés de benestar.

Sostenibilitat, col·laboració i tecnologia en el projecte

La participació dels joves de la Fundació el Llindar en la fabricació d'aquests recursos s'emmarca dins l'itinerari professional vinculat a la fabricació digital. Jordi Marimón, de la Fundació, destaca que, per a aquests joves, ha estat "un repte i una oportunitat connectar la formació dels joves amb una necessitat real" i precisa que "ens permet donar-li un sentit al projecte i a l'aprenentatge".

Els materials s'han realitzat considerant criteris de sostenibilitat des de l'inici. Marimón concreta: "Hem volgut que tots els materials siguin sostenibles i reciclables i amb un sol tipus de material". Subratlla també la importància de la col·laboració amb usuaris i famílies durant el testatge i la millora dels materials, per garantir-ne la funcionalitat i l'adequació a cada resident o centre.

L'empresa Epson ha tingut un paper decisiu en aportar la tecnologia necessària per a l'elaboració dels materials. Pilar Codina, responsable de Sostenibilitat Corporativa d'Epson Ibérica, expressa que "la tecnologia té més sentit quan millora el dia a dia de les persones" i assenyala que el projecte exemplifica aquesta funció. Al mateix temps, Codina afegeix que "posem la nostra tecnologia al servei del benestar i l'autonomia de la gent gran, un col·lectiu que, com a societat, tenim el deure de cuidar". Aquesta col·laboració tecnològica ha fet possible avançar cap a propostes més avançades i adaptades al perfil dels residents de les residències geriàtriques.

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