Incendi en un restaurant del carrer Sant Miquel dels Sants de Vic

La cuina d'un restaurant del carrer Sant Miquel de Vic ha quedat calcinada després de l'incendi que s'ha produït a l'interior del local.\r\n\r\nEn concret, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís del foc a les 12:36 hores de diumenge. Els Bombers van desplaçar-se fins al lloc dels fets amb quatre dotacions terrestres amb l'objectiu d'apagar les flames del local, ubicat al casc antic de la ciutat.\r\n\r\nEn extingir el foc, van comprovar que aquest només havia afectat la cuina del restaurant i que no s'havien produït danys personals. Un cop apagat l'incendi, els Bombers van ventilar tot el local.\r\n\r\n\r\n\r\nHem treballat en l'incendi d'un restaurant al carrer de Sant Miquel dels Sants, a Vic (avís, 12.36h @112).\r\n\r\nEl foc només ha afectat la cuina de l'establiment i no ha produït danys personals.\r\n\r\nDesprés d'extingir el foc, hem ventilat tot el local.\r\n\r\n4 🚒#bomberscat activades\r\n— Bombers (@bomberscat) March 22, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n