Incendi en un restaurant del carrer Sant Miquel dels Sants de Vic

El foc ha afectat la cuina de l'establiment

  Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers

Publicat el 23 de març de 2026 a les 09:40

La cuina d'un restaurant del carrer Sant Miquel de Vic ha quedat calcinada després de l'incendi que s'ha produït a l'interior del local.

En concret, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís del foc a les 12:36 hores de diumenge. Els Bombers van desplaçar-se fins al lloc dels fets amb quatre dotacions terrestres amb l'objectiu d'apagar les flames del local, ubicat al casc antic de la ciutat.

En extingir el foc, van comprovar que aquest només havia afectat la cuina del restaurant i que no s'havien produït danys personals. Un cop apagat l'incendi, els Bombers van ventilar tot el local.

 

