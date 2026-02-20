La comunitat musulmana de Manlleu ha organitzat aquest divendres una oració fúnebre al pavelló d'aquesta localitat osonenca en memòria dels cinc menors morts en l'incendi d'un traster. La cerimònia s'ha fet després de la Salat al-Jumua, la pregària especial que la comunitat musulmana fa cada divendres i que, en aquesta ocasió, també ha inclòs una súplica per a les víctimes.
L'acte de record ha comptat també amb la presència de l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira. Els Mossos continuen treballant per esclarir els fets i el cas s'està investigant com a mort accidental. Cinc nois d'entre 14 i 17 anys van morir dilluns al vespre intoxicats amb el fum de la combustió d'algun objecte a la zona de trasters d'un edifici del carrer Montseny.
El pavelló municipal d'esports de Manlleu s'ha fet petit per acollir els centenars de persones que han acudit a la cerimònia organitzada per la comunitat musulmana per acomiadar-se dels cinc joves. L'acte ha començat passades les dues del migdia. Segons fonts de la comunitat, la cerimònia consta d'una primera part amb una oració i, tot seguit, es permet a tothom qui ho vulgui que s'apropi per donar el condol a familiars i amics de les víctimes. Els fèretres dels joves han presidit l'acte. Els cossos seran repatriats molt probablement aquest cap de setmana.
Els cinc joves morts dilluns al vespre a Manlleu tenien entre 14 i 17 anys i estudiaven a l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu i a l'Institut del Ter. L'Ajuntament va decretar tres dies de dol en senyal de respecte i record a les víctimes i l'endemà del succés es va convocar un minut de silenci que va aplegar més de mig miler de persones, entre les quals el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Fonts dels Mossos d'Esquadra indiquen que els investigadors continuen treballant per esclarir els fets, però que el cas s'està investigant com a mort accidental. Segons les mateixes fonts, els joves haurien mort intoxicats amb el fum de la combustió d'algun objecte que hi hauria a la zona de trasters de l'edifici del carrer Montseny.