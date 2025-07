Un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns a Torelló per reclamar solucions al Departament d'Educació perquè els seus fills no tenen plaça assignada per cursar batxillerat el curs vinent.

Aquest és el cas d'en Gil Riu, que expressa la seva angoixa: "Hauries d'estar gaudint de les vacances i, en canvi, estàs pensant tota l'estona en quin centre aniràs, si entraràs o no, o si et faran anar lluny de casa".

Els afectats critiquen que el Departament ja era conscient de l'increment de la demanda i consideren que el problema era "previsible". Per això, reclamen una solució "immediata". Per la seva banda, el Departament assegura en declaracions a l'ACN que es garantirà plaça a tothom, sigui en centres públics o concertats.

Alguns ajuntaments d'Osona ja s'han posicionat, també, a favor de les persones afectades. És el cas, per exemple, del consistori de Torelló, que ha fet públic un comunicat donant suport a les famílies "davant de la situació d'incertesa amb què es troben una quarantena d'estudiants de la població". En el text, l'Ajuntament també demana a Educació "l'ampliació de línia a l'Institut Cirvianum" i que "no es demori l'assignació de places" i "s'acabi amb la incertesa que pateixen les famílies".

Les famílies afectades, principalment dels municipis de Vic, Manlleu i Torelló, han fet la preinscripció dins del termini establert, però la resposta que han rebut per part del Departament és que, de moment, no tenen cap plaça assignada a batxillerat i que s'hauran d'esperar fins a mitjans de juliol per saber on els tocarà.

Tot plegat, asseguren els afectats, els genera "molta angoixa". "Estudiar és un dret universal, com també ho és la sanitat. Tots paguem els nostres impostos rigorosament i no estem demanant res fora de lloc. Només que ens assignin una plaça", subratlla una de les mares afectades, Raquel Hinojo.

Les famílies volen una resposta "immediata"

Les famílies temen que els treballadors del Departament d'Educació se'n vagin de vacances sense haver-los donat una solució. "No podem estar amb aquesta incertesa fins al setembre. Hem de saber si podem fer la matrícula, els llibres que utilitzaran, el material que necessitaran...", subratlla Hinojo.

Hi està d'acord una altra de les mares afectades, Eva Campoll. En el seu cas, han triat un institut públic de primera opció, però no li han adjudicat plaça ni en aquest ni en cap de les diferents opcions que van indicar.

Tot i que la matrícula de batxillerat s'acabava el 30 de juny, els centres tenen uns dies -fins a l'11 de juliol-, per acabar d'entrar les dades i activar la llista d'espera. Un cop esgotat aquest termini, es podrà saber qui entra i qui no en el centre demanat en primera opció.

A més, s'ha de tenir en compte que dins de les sol·licituds hi ha alumnat que està comptat en la promoció del centre on cursava 4t d'ESO -aOsona són 90-. I s'hi afegeix un altre factor: hi ha duplicitats entre alumnat que sol·licita estudis de batxillerat i cicles Formatius. El Departament xifra en un 10% de duplicitats.

Però Campoll tem que, a partir de l'11 de juliol, la situació encara s'agreujarà més: "Els que no hagin entrat al cicle que volien faran batxillerat, i això encara ho complicarà més".

Té clar que, al setembre, el seu fill, "no es quedarà a casa" i està disposada a moure cel i terra per evitar-ho. De fet, un centenar llarg de famílies han decidit sumar forces per pressionar al Departament perquè els doni una resposta "immediata".

"Es garantirà plaça per a tothom"

Des del Departament d'Educació comprenen que el procés pot generar inquietuds i preocupació, però asseguren que "no es deixarà cap alumne sense escolaritzar i que es garantirà la plaça a tothom en centres públics i concertats". També remarquen que aquest és el mateix calendari previst a tot Catalunya.

En aquest sentit, detallen que a Osona, es van oferir 1063 places de batxillerat. En el període de preinscripció es van rebre 528 sol·licituds i els centres van fer una reserva de places pels propis alumnes de 639, més 58 places en previsió de possibles repetidors. Per tant, van quedar bloquejades 697 places.