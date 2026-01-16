Oriol Junqueres i representants de la pagesia es reuneixen a Vic

Oriol Junqueras i representants d'Esquerra Republicana s'han reunit aquest divendres a Vic amb sindicats i membres del sector agrícola i ramader del territori per analitzar l'impacte de la crisi de la Pesta Porcina Africana a Osona.
Durant la trobada s'han posat sobre la taula les necessitats del sector, s'ha valorat la resposta institucional i, els republicans, han escoltat els sindicats per entendre quina és la realitat que viu la pagesia.
Junqueras ha subratllat la voluntat d'ERC d'escoltar el territori amb l'objectiu d'ajudar i donar suport al sector.
A la reunió hi han assistit representants d'ERC com Laura Pelay, vicepresidenta general de Món del Treball i Economia; Griselda Castells, presidenta d'ERC Osona; Josep Casassas, conseller comarcal i alcalde de Gurb; Margarida Feliu, de la sectorial d'ERC de Medi Ambient i alcaldessa de Viladrau; Jordi Fàbrega, diputat de la Diba i alcalde de Sant Pere de Torelló; Josep Pena, secretari de Formació i Treball; i Albert Ilari, de la sectorial d'ERC Boscos.
Per parts de la pagesia hi han assistit Jordi Flais, d'UGT; Oriol Rovira, d'Unió de Pagesos; Juan Jiménez, secretari general de CCOO; i David Caurin i Estibaliz Pous, de CCOO.