Prop de 2.500 alumnes de 21 centres educatius han participat en el projecte Art i Escola de l'ACVIC

Prop de 2.500 alumnes de 21 centres educatius d'Osona, el Ripollès, el Bages i la Selva han participat en la 15a edició de la iniciativa Art i Escola 15, impulsada pel Centre d'Arts Contemporànies de Vic i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona amb l'objectiu d'acostar l'art a la ciutadania.
Aquest dilluns, el parc Jaume Balmes de Vic ha acollit la jornada de presentació de propostes al públic. Els nens i nenes, juntament amb el professorat, han presentat un total de 32 projectes desenvolupats a l'aula centrats en el concepte del contacte. El tema, s'ha treballat de manera interdisciplinària, explorant aspectes com la comunicació verbal i no verbal, els gestos, el llenguatge corporal o el contacte físic.
Des del Centre d'Arts Contemporànies de Vic destaquen que les propostes han incorporat una gran diversitat de llenguatges artístics, com la pintura, l'escultura, el vídeo o la performance, evidenciant l'interès dels centres educatius en el projecte.
El públic assistent ha pogut conèixer de prop els projectes dels centres participants, que abracen totes les etapes educatives, des d'Infantil fins a Educació Especial. A més dels centres presents a la jornada, en aquesta edició també hi han participat altres escoles que han format part del projecte al llarg del curs.
Amb 15 anys de trajectòria, Art i Escola s'ha consolidat com una de les iniciatives de referència en l'àmbit de l'art i l'educació a Catalunya. El projecte va rebre el 2021 el Premi ACCA de l'Associació de Crítics, en reconeixement de la seva tasca de foment de l'accés a l'art contemporani entre infants i joves.