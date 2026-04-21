21 de abril de 2026

Prop de 2.500 alumnes de 21 centres educatius han participat en el projecte Art i Escola de l'ACVIC

La 15a edició ha comptat amb un total de 32 projectes artístics realitzats per nens i nenes d'escoles d'Osona, el Bages, la Selva i el Ripollès

Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 14:20
Actualitzat el 21 d’abril de 2026 a les 14:21

Prop de 2.500 alumnes de 21 centres educatius d'Osona, el Ripollès, el Bages i la Selva han participat en la 15a edició de la iniciativa Art i Escola 15, impulsada pel Centre d'Arts Contemporànies de Vic i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona amb l'objectiu d'acostar l'art a la ciutadania.

Aquest dilluns, el parc Jaume Balmes de Vic ha acollit la jornada de presentació de propostes al públic. Els nens i nenes, juntament amb el professorat, han presentat un total de 32 projectes desenvolupats a l'aula centrats en el concepte del contacte. El tema, s'ha treballat de manera interdisciplinària, explorant aspectes com la comunicació verbal i no verbal, els gestos, el llenguatge corporal o el contacte físic.

Des del Centre d'Arts Contemporànies de Vic destaquen que les propostes han incorporat una gran diversitat de llenguatges artístics, com la pintura, l'escultura, el vídeo o la performance, evidenciant l'interès dels centres educatius en el projecte.

  • Els alumnes han presentat els seus projectes artístics al parc Jaume Balmes de Vic.

El públic assistent ha pogut conèixer de prop els projectes dels centres participants, que abracen totes les etapes educatives, des d'Infantil fins a Educació Especial. A més dels centres presents a la jornada, en aquesta edició també hi han participat altres escoles que han format part del projecte al llarg del curs.

Amb 15 anys de trajectòria, Art i Escola s'ha consolidat com una de les iniciatives de referència en l'àmbit de l'art i l'educació a Catalunya. El projecte va rebre el 2021 el Premi ACCA de l'Associació de Crítics, en reconeixement de la seva tasca de foment de l'accés a l'art contemporani entre infants i joves.

