Arnau Tordera és el padrí de la 10a edició d'Una Tona de Màgia

Mags i magues del panorama nacional i internacional es reuniran a Tona en el marc de la 10a edició del Festival Internacional de Màgia que, enguany, se celebrarà del 8 al 10 de maig sota el lema Portem la màgia a l'ADN.
El certamen arriba al 10è aniversari havent-se consolidat com una de les cites culturals del municipi –i de Catalunya-. Aquest 2026, el músic, cantant i compositor tonenc, Arnau Tordera, apadrina el festival.
L'alcalde de Tona, Lluís Ges, destaca que aquesta serà "una edició especial" perquè la cita arriba al 10è aniversari: "Va ser una bona idea que s'ha treballat i ha evolucionat. El festival és bo per Tona, és un motiu més per visitar el municipi i posa el nostre poble en el mapa cultural català". El batlle també apunta que "no ens podem aturar aquí", i aposta per a la continuïtat del certamen.
Per a Judit Sardà, regidora Cultura i Desenvolupament, apunta que arribar a les 10 edicions d'Una Tona de Màgia és una "fita". Enguany, la cita continua apostant per obrir-se als carrers del municipi, principalment a l'eix comercial, però també a altres indrets emblemàtics del poble, com La Canal, el Camp de les Lloses, al parc de les Feixetes o la Biblioteca Caterina Figueras, que acull una exposició dels 10 anys de la fira.
Al mateix temps, un dels grans reclams d'Una Tona de Màgia, el Mercat Màgic, que creix "en dimensió i criteri", explica Sardà. D'aquesta manera, comptarà amb una quinzena de parades de màgia, artesania i foodtrucks al carrer Major, on també s'ubicarà el Punt d'informació de la fira.
Mags i magues d'arreu aterren a Tona
El mag Jordi Pota, director d'Una Tona de Màgia, ha destapat que el fil conductor de la 10a edició serà que els tonencs i tonenques porten la màgia al seu ADN. Amb aquest lema, l'organització ha preparat un programa atrevit amb una trentena d'actuacions que arrencarà el divendres 8 de maig amb la sessió de Màgia Golfa. El mateix dia també hi haurà un concert dels Tets o l'actuació d'Àlvaro Cortés.
El dia fort de la fira serà el dissabte 9 de maig i, entre els mags i magues que aterraran al municipi, en destaquen Jordi Caps –guanyador de Got Talent-. També serà el torn de la Gala Internacional, amb presència d'Àlex Gilabert, Lucía Rivera, El Brujo, Carlitos, el mateix Jordi Pota i, per primera vegada, un mag coreà: Young-Min.
Durant tot el diumenge 10 de maig continuarà la màgia a Tona, que tancarà la 10a edició amb la Gala Unipersonal i Jaime Figueroa.
Un padrí "quilòmetre zero"
Si l'any passat va ser Pilarin Bayés –filla adoptiva de Tona- la padrina del festival, la 10a edició comptarà amb un padrí "quilòmetre zero", el músic i compositor Arnau Tordera, tonenc de naixement: "Sempre procuro portar el nom de Tona a on vaig", diu l'artista.
Tordera apunta que "la proposta conjuga dues de les coses que més estimo: la cultura i Tona" i remarca que el certamen és "un projecte bonic que reforça la idea que la cultura és essencial en cada racó del nostre entorn".
Aquest no serà el darrer cop que el líder del grup osonenc Obeses trepitgi Tona durant el mes de maig, ja que la banda oferirà un concert a la sala La Canal per presentar el seu nou disc.