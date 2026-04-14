Les dones pageses seran les protagonistes de la Fira de la Llavor de Roda de Ter

La Fira de la Llavor de Roda de Ter arriba a les 14a edició havent-se convertit en una cita consolidada i imprescindible del municipi. Enguany, les dones pageses prenen el protagonisme de l'esdeveniment, que se celebrarà el diumenge 26 d'abril i esdevindrà de nou un punt de trobada al voltant del món rural, la biodiversitat i la sobirania alimentària. No faltaran a la cita les parades de planter, llavors i productes de la terra.
Una de les novetats d'aquest 2026 és que la fira canvia d'emplaçament i es trasllada al costat de l'hivernacle del Banc de Llavors de Roda, al peu de la Muntanyeta, a la banda del polígon Puig Vell.
La programació posarà el focus en el paper de la dona en el món rural. Totes les ponents i talleristes programades seran dones, amb l'única excepció de l'homenatge a Jaume Fernández, membre de la comissió organitzadora de la fira des dels seus inicis, que va traspassar el passat 1 de gener de 2026.
Propostes amb mirada femenina i arrelada al territori
La XIV edició de la Fira de la Llavor de Roda de Ter inclou una programació d'activitats culturals, divulgatives i lúdiques adreçades a tots els públics. Entre les propostes d'enguany –amb mirada femenina i arrelada al territori- hi ha la presentació del llibre Entre mans. Dones pageses, dones dempeus, de les autores Laia Ahumada i M. Rosa Vidal. També destaca l'espectacle multidisciplinari Dones Pageses, Dones Dempeus, produït pel Festival 2 Terços i basat en el llibre.
L'esdeveniment manté el taller de cuina infantil amb Anna Masdeu i incorpora uns tallers d'ungüents i encens amb plantes del territori, a càrrec de Flor de Remeiera, o un taller de clauers amb llana d'ovella amb Laia Aguilà.
Els més menuts de la casa també tenen el seu propi espai, que inclou jocs temàtics dinamitzats per Osona Juga o l'hora del conte, amb la col·laboració de la Biblioteca Bac de Roda. A més, els avis i àvies de la residència Can Planoles participen en la fira elaborant les tradicionals boles de llavor que es repartiran entre els assistents.
Al mateix temps, la Fira de la Llavor de Roda de Ter compta amb una oferta gastronòmica encapçalada per tres propostes de foodtruck i la presència de la Cerveseria Montseny, i la programació inclou un vermut-concert amb les Albericas.
Activitats prèvies
La fira començarà el dissabte 25 d'abril amb una passejada d'herbes remeieres i una ponència al voltant del paper de les dones a pagès, amb experts del sector. Posteriorment, el 28 d'abril, la Biblioteca Bac de Roda acollirà una activitat familiar vinculada amb la temàtica de l'esdeveniment.
"La fira reivindica la llavor com a origen, però també com a eina de futur: biodiversitat, sobirania alimentària i arrelament al territori", apunta Grisela Arrey, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roda de Ter.
L'edició 2026 "vol posar en valor la feina invisible però imprescindible de moltes dones pageses que, generació rere generació, han cuidat la terra i han mantingut viu el nostre entorn rural", remarca Marta Barniol, membre de la comissió organitzadora. "La fira no és només un espai per mostrar productes o activitats, sinó també per generar consciència col·lectiva sobre la importància de preservar la biodiversitat, apostar pel producte local i reforçar el vincle entre la pagesia i la ciutadania", conclou Barniol.