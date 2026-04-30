Denuncien un individu per contaminar amb purins una riera de Sant Pere de Torelló

Els Agents Rurals ha presentat diligències a la Fiscalia arran d'un vessament de purins detectat a Sant Pere de Torelló que podria haver afectat el Torrent de les Cases, afluent del riu Ges. Els fets van ser detectats gràcies a la col·laboració ciutadana, que va alertar de la presència de purins en una riera de la zona. Arran de l'avís, efectius del cos van desplaçar-se al lloc i van enxampar in fraganti un tractorista que estava escampava purins en un camp de cereal amb una cisterna de 20.000 litres.
L'aplicació s'estava realitzant mitjançant el mètode del "ventall", actualment prohibit, malgrat que la cisterna disposava de la instal·lació necessària per fer-ho amb tubs espargidors. A causa de l'orografia del terreny, els purins s'escolaven superficialment i arribaven al Torrent de les Cases, fet que podria haver provocat una afectació directa al medi aquàtic.
Els Agents Rurals investiguen els fets com un presumpte delicte contra el medi ambient i han recollit mostres d'aigua que han estat traslladades a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses amb l'objectiu de determinar pericialment l'afectació a l'ecosistema.
Denúncia a una explotació de Masies de Voltregà
Els Agents Rurals també han aixecat acta de denúncia administrativa als titulars d'una l'explotació ramadera de les Masies de Voltregà per diverses infraccions.
En concret, per vulneració de la normativa d'aigües, atès el vessament al domini públic hidràulic, i de la normativa de gestió de dejeccions ramaderes per l'aplicació amb un mètode incorrecte, per no disposar del sistema de traçabilitat GPS ni de conductímetre a la cisterna, així com per una presumpta sobreaplicació de nitrogen al conreu.
Des del cos recorden la importància de complir estrictament la normativa vigent en la gestió de dejeccions ramaderes per evitar impactes greus sobre el medi natural i els recursos hídrics, i destaquen la rellevància de la col·laboració ciutadana en la detecció d'aquest tipus d'infraccions.