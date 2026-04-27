Enxampat al Lluçanès mentre col·locava esquers enverinats

Els Agents Rurals han enxampat per sorpresa una persona mentre col·locava esquers enverinats en una zona agrícola del terme municipal de Sant Martí d'Albars, al Lluçanès. La investigació es remunta a principis de l'any 2025, quan gràcies a la col·laboració ciutadana, els Agents Rurals van trobar el cadàver d'un voltor en una riera de la zona.
A partir d'aquell succés, el cos va iniciar una investigació, així com actuacions de vigilància a la zona, per esclarir els fets. D'aquesta manera, durant tot aquest temps han pogut localitzar i recollir proves d'un total de nou animals morts –sis corbs i tres voltors comuns-.
L'actuació, en el marc de la lluita contra l'enverinament de fauna salvatge, ha estat duta a terme per membres del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme, que han presentat diligències davant la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme per un presumpte delicte contra la fauna.
Els fets investigats, detallen des del cos, podrien constituir un delicte per a la utilització de verins destinats a la caça i per haver causat la mort d'espècies protegides. Al mateix temps, la persona investigada ja va ser condemnada penalment arran d'uns fets similars l'any 2011.
Els delictes contra la fauna estan castigats amb penes de presó de sis mesos a dos anys o amb multa de vuit a 24 mesos, així com amb la inhabilitació per a l'exercici professional i per a la caça per un període d'entre dos i quatre anys.
L'ús de verins al medi natural constitueix una pràctica prohibida especialment greu, ja que posa en risc la biodiversitat, la salut pública i el conjunt de la fauna salvatge.