El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa s'ha convertit aquest diumenge en l'escenari escollit per homenatjar a totes les persones centenàries de la ciutat, on hi viuen seixanta persones de més de cent anys. D'aquests, però, només hi han acudit una quinzena. Entre els assistents hi havia Carme Noguera, la dona més gran de Catalunya i de l'estat espanyol amb 111 anys.
Noguera és nascuda a Olot el 22 d'agost de 1914. Al llarg de la seva vida ha tingut una trajectòria vital i professional memorable, ja que, tal com recordaven durant el dinar d'homenatge, va ser una de les primeres infermeres formades a l'escola de la Generalitat. Després de treballar durant un temps a l’Hospital Clínic, va tornar a Olot i, posteriorment, es va traslladar a Vic amb el seu marit, amb qui va tenir tres fills. Actualment viu a Taradell amb la seva filla, Dolors Solà, i col·labora com a parella lingüística de persones nouvingudes d'entre els 95 i els 100 anys.
Durant aquest dinar, Noguera va revelar un dels seus plans preferits, el qual ja no pot fer: "El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes". Ho va explicar Carme Carrió, presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines i autora del llibre Converses amb dones centenàries. Un retrat de la longevitat (2024), la qual va parafrasejar aquestes paraules de Noguera durant la seva conversa.
Les 'superàvies' catalanes
Carme Noguera és des de fa uns mesos la dona més gran de Catalunya i de l'Estat després d'agafar el relleu a Angelina Torres, que va morir el passat novembre als 112 anys i vuit mesos. Torres era l'última persona catalana nascuda abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, ja que va néixer el 1913 a Bellvís (Pla d'Urgell). La seva mare era una mestressa de casa de Montblanc. El seu pare, un barber de Fondarella, va morir d'un accident de carro quan la seva filla era un infant.
Noguera és olotina de naixement, com també ho era Maria Branyas, la qual va morir als 117 anys. Branyas va néixer l'any 1907 a San Francisco en el si d'una família catalana. El seu pare era un periodista de Pamplona i la seva mare, barcelonina. Va arribar a Catalunya de ben petita i el seus records es remuntaven a la primera Guerra Mundial i a la Guerra Civil espanyola, segons va explicar el 2019 en una entrevista a Catalan News.