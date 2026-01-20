20 de gener de 2026

Rupit, Vilanova de Sau i Montesquiu tindran noves depuradores

També s'estan fent millores a l'EDAR de Vic

  • Construcció de l'EDAR de Montesquiu. -

Publicat el 20 de gener de 2026 a les 15:51

Els municipis de Rupit, Vilanova de Sau i Montesquiu tenen noves depuradores que permetran el tractament de les aigües residuals generades i contribuiran a la millora de l'entorn abocant l'aigua amb millor qualitat als rius i rieres.

En el cas de l'EDAR de Rupit, la nova depuradora es va adjudicar per un import d'1,2 milions d'euros, mentre que l'EDAR de Montesquiu per 722.707 euros. Ambdues instal·lacions estaran operatives a la primavera.

Pel que fa a l'EDAR de Vilanova de Sau, l'obra té un cost d'1,4 milions d'euros i es calcula que es finalitzarà a principis d'estiu.

Al mateix temps, es preveu que a finals del 2026 passin a ser gestionades pel Consell Comarcal d'Osona amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Millores a l'EDAR de Vic

També s'estan fent millores a l'EDAR de Vic, on s'està construint una plataforma de fangs amb un pressupost de 717.622 euros.

L'objectiu és aconseguir concentrar la gestió dels fangs en un únic punt, controlar-ne la traçabilitat, reduir la quantitat final de residu en un 40%, mitigar el canvi climàtic reduint les emissions de CO2 a l'atmosfera i incrementar l'eficiència del servei, aconseguint un estalvi econòmic anual significatiu.

