Rupit, Vilanova de Sau i Montesquiu tindran noves depuradores

Els municipis de Rupit, Vilanova de Sau i Montesquiu tenen noves depuradores que permetran el tractament de les aigües residuals generades i contribuiran a la millora de l'entorn abocant l'aigua amb millor qualitat als rius i rieres.
En el cas de l'EDAR de Rupit, la nova depuradora es va adjudicar per un import d'1,2 milions d'euros, mentre que l'EDAR de Montesquiu per 722.707 euros. Ambdues instal·lacions estaran operatives a la primavera.
Pel que fa a l'EDAR de Vilanova de Sau, l'obra té un cost d'1,4 milions d'euros i es calcula que es finalitzarà a principis d'estiu.
Al mateix temps, es preveu que a finals del 2026 passin a ser gestionades pel Consell Comarcal d'Osona amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Millores a l'EDAR de Vic
També s'estan fent millores a l'EDAR de Vic, on s'està construint una plataforma de fangs amb un pressupost de 717.622 euros.
L'objectiu és aconseguir concentrar la gestió dels fangs en un únic punt, controlar-ne la traçabilitat, reduir la quantitat final de residu en un 40%, mitigar el canvi climàtic reduint les emissions de CO2 a l'atmosfera i incrementar l'eficiència del servei, aconseguint un estalvi econòmic anual significatiu.