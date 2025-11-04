Testimonis atribueixen a una disputa per drogues la mort d'un menor el 2023 a Sant Hipòlit de Voltregà

Testimonis de la mort del menor d'edat a Sant Hipòlit de Voltregà l'1 de maig del 2023 han atribuït els fets a una disputa per drogues. En el judici, han explicat que el noi i dos joves més van anar a casa de l'acusat d'haver-lo assassinat per recriminar-li que els havia sostret mig gram de cocaïna i es va produir una disputa "amb crits molt forts" i "amenaces" cap a l'home, que va entrar a casa seva i en va sortir amb una pistola, amb la qual va disparar.
Segons han indicat, l'acusat tenia la cara ensangonada i va disparar "de molt a prop" el jove amb trets que es dirigien directament a ell. Segons han relatat diversos testimonis, el menor mort va intentar pujar al cotxe en el qual van marxar els altres dos joves amb qui anava, però no va poder.
Una amiga del menor de 15 anys mort que ha dit que va estar amb ell tota la nit, ha explicat que havien estat a una festa al poble, que els va desaparèixer mig gram de cocaïna i que els van dir que havia estat l'acusat. Així, ella, el menor que va morir i un altre jove es van dirigir en el cotxe d'aquest últim a casa de l'acusat. És en aquest vehicle en el qual hi havia hagut la droga presumptament sostreta.
Un cop a la casa de l'acusat, la jove ha assegurat que van recriminar-li que els havia sostret mig gram de cocaïna i es va generar una disputa en què el menor va clavar una ampolla de vidre al cap de l'acusat, que va començar a sagnar.
Després, l'acusat va entrar a casa seva i en va sortir amb una pistola, amb la qual va efectuar els trets. La noia ha relatat que van pujar al cotxe per marxar i que el menor mort també va intentar pujar-hi per la mateixa porta que ella, però "no s'obria".
La jove ha assenyalat que l'altre noi, que conduïa perquè el cotxe era seu, tampoc la va deixar sortir per quedar-se amb el menor i va arrencar per marxar d'allà.
Els dos joves que van marxar en cotxe en el moment dels fets van tornar-hi després a peu, i és quan van veure el cos del menor amb el cap envoltat de sang, en un esglaó de les escales de la casa que hi havia davant de la de l'acusat. Mentre estava a terra, va dir al menor que "s'aixequés" i, ha explicat, ell li va dir que no podia.
La jove també ha afirmat que va mentir en les declaracions posteriors als fets perquè l'altre jove, el que conduïa, la va "amenaçar". "Deia que si deia la veritat em mataria", ha indicat, tot afegint que li havia dit que digués a la policia que quan havien arribat al lloc dels fets el cos del menor ja estava a terra.
Després ha testificat el jove que conduïa el cotxe, que ha dit que el menor mort va anar sol a casa de l'acusat amb la intenció de robar-li marihuana i que la disputa va ser per les claus de la casa.
Ell i la noia, ha relatat el jove, van passar per allà amb el cotxe, però no tenien la intenció d'anar a casa de l'acusat. El jove ha negat que el menor mort ataqués l'acusat amb una ampolla de vidre, tal com ha dit la jove, i ha afirmat que es protegien darrere del cotxe i amb pedres perquè l'acusat tenia la pistola a la mà.
El jove ha explicat que, quan es van produir els trets, va arrencar el cotxe perquè pensava que el menor mort hi havia entrat també. En veure que no hi era, ha dit, va aturar el cotxe i ell i la noia van tornar al lloc dels fets a peu. En arribar, ha dit que va veure que el menor que posteriorment va morir tenia un forat al cap.
Veïns diuen que no era el primer cop que veien l'acusat amb una arma
Entre els testimonis també hi havia diversos veïns que van veure els fets. Un d'ells era el de la casa del davant de l'acusat i que va sortir a auxiliar el menor, que va quedar a terra amb el cap a les escales de casa seva.
Ha explicat que estaven acostumats a sentir soroll a casa de l'acusat i que ja s'hi havien produït altres disputes, però en aquest cas li va semblar diferent. Va veure els fets des d'una finestra i com l'acusat sortia de casa seva amb una pistola. Es va amagar i no va veure com es disparaven els trets, però sí que els va sentir.
Ha explicat que l'amiga del menor mort deia a l'altre jove, el que conduïa el cotxe, que s'aturés o que l'acusat els "mataria". De fet, el testimoni ha relatat que aquest jove estava "molt alterat" i que fins i tot va rebentar un contenidor.
Dos testimonis més que van veure els fets també des de casa seva han afegit que els trets van ser "de molt a prop" i que abans dels trets s'havia produït una baralla en què els joves llançaven pedres a l'acusat.
Ambdós han explicat que no era el primer cop que veien l'acusat amb una arma. Per exemple, en una ocasió un d'ells el va veure disparar a l'aire en una disputa amb altres persones.
Demanen penes de més de 20 anys de presó
El judici a l'Audiència de Barcelona contra l'acusat d'assassinar un menor de 15 anys el dia 1 de maig de 2023 a Sant Hipòlit de Voltregà va començar aquest dilluns amb la tria del jurat popular. L'home, veí del municipi, es troba en presó preventiva des d'aleshores i s'enfronta a penes superiors als 20 anys de presó.
Per una banda, la fiscalia l'acusa dels delictes d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes, i li reclama que pagui una indemnització als familiars de 170.000 euros. D'altra banda, l'acusació particular li demana 22 anys de presó per un homicidi dolós. La defensa de l'acusat, en canvi, demana l'absolució i a preguntes del tribunal aquest dilluns l'acusat va negar ser l'autor dels fets.
Inicialment, la declaració de l'acusat estava prevista per aquest dimarts, però la seva defensa va demanar que declari al final del judici.