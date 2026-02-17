Un camió bolcat col·lapsa la C-17: Trànsit recomana rutes alternatives

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fet una crida aquest dimarts al matí a evitar la C-17 a l’altura d’Aiguafreda arran de l'accident d'un camió de gran tonatge, que talla un carril en cada sentit des d'aquest dilluns a la tarda. El vehicle va bolcar i ha quedat travessat a la via, i per les seves característiques de pes i càrrega, està provocant problemes a l'hora de retirar-lo.
Concretament, es tracta d'un camió de matrícula portuguesa i sense assegurança. Els Mossos d'Esquadra investiguen la causa del sinistre i Trànsit treballa en la seva retirada, tot i que aquestes tasques inclouen, a més, el buidatge de les 24 tones de càrrega.
Tal com ha informat el SCT, la C-17 només disposa d'un carril per sentit per les operacions de rescat i, per la situació en què ha quedat el camió, es preveuen talls de la via en algun moment. Tot plegat ja ha provocat retencions a primera hora i, per això, es recomana evitar la carretera en aquest tram i optar per vies alternatives.
L'accident del camió arriba en un context de mobilitat molt complicat per a les comarques d'Osona i el nord del Vallès Oriental. A les obres de desdoblament del tren -que fa mesos que talla l'R3 entre Barcelona i la Garriga- s'hi sumen sis setmanes sense servei ferroviari en el conjunt de la línia. Aquest fet provoca que desenes d'autocars -tant del servei ordinari com el del substitutori de Renfe- quedin atrapats en aquest punt de l'autovia.
En aquest sentit, la plataforma d'usuaris Perquè no ens fotin el tren denuncia que no s'hagi pogut retirar el camió durant la nit. A més, assegura que alguns dels autobusos de Renfe s'estan desviant per Manresa.
Les rutes alternatives per esquivar el col·lapse de la C-17
La ruta alternativa recomanada per al transport de mercaderies és la C-25 fins a Manresa i la C-16 fins a Barcelona. D'altra banda, la ruta alternativa recomanada per als turismes és també la C-25 i l'enllaç amb la C16 o la C-25 per passar a la C-59.
Tanmateix, Trànsit ha explicat que està en contacte amb altres àrees del Govern per informar de les rutes alternatives per als autobusos en cas que sigui necessari. També està informant els usuaris d’aquesta incidència a través dels panells de missatgeria variable.