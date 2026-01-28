Ábalos deixa l'acta de diputat i perd l'aforament

José Luis Ábalos ha decidit deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Així ho ha anunciat aquest dimecres en un tuit a través del compte que el seu entorn gestiona des que va entrar a la presó de Soto del Real. "Entenc que no puc sostenir [l'acta] en la meva actual situació processal, sobre la qual estic projectant tota la meva activitat en exercir el meu dret de defensa i l'empara de la meva innocència", ha indicat Ábalos, que amb aquest moviment perd l'aforament que tenia com a diputat. L'exministre, juntament amb Koldo García i Santos Cerdán, està a les portes del judici al Tribunal Suprem per un presumpte cas de corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Ábalos, i quasi quatre milions d'euros de multa. Per a Koldo reclama 19 anys de presó i també 3,9 milions d'euros de multa, i per a l'empresari Víctor de Aldama, set anys de presó amb l'atenuant d'haver confessat els fets. El fiscal acusa Ábalos i Koldo de cinc delictes: organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada i malversació. A Aldama només l'acusa d'organització criminal, suborn i ús d'informació privilegiada. El ministeri públic també demana una indemnització de prop de 35.000 euros que han de pagar Ábalos i Koldo a Ineco, i de 9.500 euros per a Tragsatec, empreses públiques en què van endollar l'exparella d'Ábalos.
"Ha estat un veritable honor ser diputat de les Corts Generals de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XV legislatures i dono la meva gratitud als valencians i valencianes que m'han permès servir al poble espanyol per protegir i expandir les garanties individuals i col·lectives, els principis que són essència de la Constitució: la justícia social, la llibertat, la igualtat i el pluralisme com a valors suprems i fonaments d'un estat social i democràtic de dret", ha expressat Ábalos. El ja exdiputat ha adjuntat les captures del document que ha fet arribar a la mesa del Congrés, que és exactament el mateix que ha difós després a les xarxes socials. L'exministre ha tingut escó a la cambra baixa espanyola des del 2008.