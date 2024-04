Acord amb l'Estat pel referèndum i totes les competències en immigració: què diu el programa d'ERC?

Ni girs de guió ni cops de volant. ERC reflecteix en el seu programa electoral pel 12-M continuïtat en l'estratègia del diàleg amb l'estat, combinat amb solucions per al "mentrestant". Els republicans han estat els primers, aquest dijous, a fer públic el seu programa, d'unes 170 pàgines i 500 propostes, i que incorpora com a principal punt "assolir l'acord per a la celebració d'un referèndum sobre la independència". "ERC sempre ha defensat que la forma de resoldre el conflicte polític amb l'Estat és a través d'un referèndum d'autodeterminació basat en unes regles del joc acceptades per totes les parts i que garanteixin que el conjunt de la ciutadania se senti cridada a participar-hi i el resultat es pugui implementar. Aquest és l'objectiu de l'Acord de Claredat impulsat pel Govern" recull el programa.

Així, els republicans consoliden l'aposta dialogada deixant enrere qualsevol possible unilateralitat. Al programa del 2021, en canvi, encara es deixava una via oberta al referèndum no acceptat per Espanya. Es recollia així: "Mai hem renunciat ni renunciarem a cap via democràtica i pacífica que ens pugui portar al nostre objectiu de la independència de Catalunya. Per tant, convé preparar-se, encara amb més motius, per a un eventual escenari de referèndum no acordat. L'Estat ha de saber que la seva negativa a negociar un referèndum, si perdura en el temps, pot desembocar en una acció unilateral de l'independentisme".

Més enllà de l'eix nacional, en el programa es desplega àmpliament un dels cavalls de batalla que Pere Aragonès està situant com a clau: el finançament singular per Catalunya. Els republicans també hi incorporen el compromís per impulsar una llei electoral catalana. Es fa especial èmfasi també, en un context d'auge de l'extrema dreta, a la necessitat de combatre l'amenaça que suposa, arraconant els seus "discursos d'odi i esbiaixats" que confonen la ciutadania i posen en perill els drets i llibertats.

En matèria de migracions, els republicans plantegen reclamar a l'estat espanyol la transferència de les competències. Aquesta ha estat una qüestió que ha portat cua en les últimes setmanes. Junts la va pactar -sense concrecions- amb el PSOE en el marc d'una negociació sobre els primers decrets de Pedro Sánchez, i arran d'uns fets delictius a Calella, es va vincular aquesta transferència amb la necessitat d'expulsar els migrants multireincidents del país. En canvi, ERC planteja la transferència de la gestió per fer "millors polítiques públiques per garantir la cohesió social, els drets humans i la construcció nacional del país".

Els republicans també reclamen una vegada més els tancaments del CIE, i incorporen promoure el padró sense domicili fix a tots els municipis, per tal de comptabilitzar en els registres les persones en situacions de vulnerabilitat sense residència habitual, perquè requereixen de suport. Altres qüestions que s'incorporen és la retirada de tots els símbols franquistes, augmentar la plantilla de funcionaris penitenciaris, i impulsar una justícia feminista i restaurativa que no posi el focus en el punitivisme.

També desplegar una xarxa lila de país perquè la prevenció de les violències masclistes s'abordi des d'un vessant comunitari, aprovar una llei trans catalana, destinar 1.000 milions d'euros anuals a habitatge, impulsar la llei de sobirania alimentària, un estudi de distribuïdora pública i una proposta de renda bàsica agrària. Impulsar un compromís nacional per un turisme responsable i sostenible, elaborar un model de governança propi per l'aeroport i impulsar una nova cultura de l'aigua són altres de les propostes.

En el punt sobre turisme ERC no s'hi entén en excés, més enllà d'aquest compromís nacional. El model de Catalunya respecte a aquest sector ha estat una de les discussions que més s'han viscut al Parlament aquesta legislatura. De fet, el projecte del Hard Rock a Tarragona va ser el que va fer caure els pressupostos i després va provocar l'avançament electoral. Malgrat no estendre's en aquest punt, els republicans el que plantegen és una diversificació, deixant enrere el "totxo" vinculat al turisme i apostant per potenciar la reindustrialització, amb l'objectiu d'assolir un pes industrial del 25% del PIB del país l'any 2030. Sí que incorporen, però, una llei per revertir la rebaixa fiscal al joc aprovada l'any 2014 per la sociovergència, i també la prohibició de la publicitat, promoció i el patrocini de l'activitat de joc i apostes per fer Catalunya "un país lliure de casinos".

