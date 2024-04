Aragonès acusa Illa de voler una Catalunya «gestora de l'escassetat» sense finançament singular

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit aquest dijous en la seva proposta de finançament singular, que ha situat com un dels cavalls de batalla en la precampanya del 12-M i com un element de diferenciació directa amb el candidat del PSC, Salvador Illa. "Amb Illa Catalunya no tindrà el finançament que mereix. No estem d'acord amb un "café para todos". Catalunya ha de disposar de tots els recursos que genera i no ser gestors de l'escassetat que ens provoca l'espoli de 22 mil milions d'euros l'any", ha defensat en una conferència organitzada per la Taula del Tercer Sector, a l'Espai Línia.

El candidat republicà ha reivindicat així la seva via d'un finançament singular amb encaix constitucional. "La meva proposta és una relació de tu a tu amb l'estat i establir una quota de solidaritat. Illa li diu privilegi. No és un privilegi disposar de recursos per avançar", ha afegit Aragonès, després que Illa s'hagi oposat a la proposta d'Aragonès i hagi limitat el canvi de finançament a un desplegament de l'Estatut. Així mateix el candidat d'ERC ha furgat en la caducitat del model de finançament, encallat per la negativa del govern espanyol. El vigent es va elaborar quan a Catalunya hi havia 6 milions de persones, quan ara són 8. "Així no podem fer front a les necessitats", ha apuntat.

En la seva intervenció també ha fet diversos apunts sobre el seu pla per lluitar contra les desigualtats i la pobresa, com ara arribar a la incorporació de 10.000 pisos de lloguer social, mesures per reduir les llistes d'espera a la salut i continuar amb la gratuïtat del conjunt d'escoles bressol després d'haver instaurat aquesta legislatura la de l'I2. "M'hi comprometo per principis republicans", ha declarat. També ha apuntat un programa perquè les extraescolars -amb el català amb un "paper neuràlgic"- arribin de forma gratuïta a "tots els alumnes".

"Qui ha estat responsable de les retallades més severes no pot aconseguir tot això", ha dit en relació a Junts, abans Convergència i Unió, per l'època de les retallades. "Però tampoc podem confiar en qui considera que tenir recursos amb el finançament singular és un privilegi", ha apuntat contra el PSC. "Quan ERC hem liderat el conjunt del país, l'estat del benestar avança", ha afegit.

Ara, ha explicat, volen fer un "nou salt endavant" apostant per la complementarietat de la renda garantida i l'ingrés mínim vital. Aquesta última és una eina que l'Estat ha transferit la gestió a Catalunya arran d'un acord entre Aragonès i Pedro Sánchez. El president de la Generalitat ha explicat que ara que l'administració podrà gestionar els dos mecanismes, s'arribarà a nous "col·lectius" per "atendre millor la pobresa". "Som terra d'acollida. Hem d'estar alerta davant dels discursos excloents, xenòfobs i racistes que creen un caldo de cultiu. La fractura que posa en risc la societat catalana és la desigualtat econòmica", ha reblat.