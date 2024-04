Precampanya de les eleccions al Parlament de Catalunya 2024, en directe

A finals de desembre de 2021, poques hores abans de l'aprovació dels pressupostos de 2022, Joan Carles Gallego i Jaume Giró van reunir-se en un hotel de Via Laietana, a prop de la seu de CCOO que Gallego coneix bé per la seva llarga etapa com a secretari general del sindicat. Allà es va superar l'últim escull que quedava per acabar de lligar aquells comptes, que van tirar endavant el 23 de desembre i entrar en vigor l'1 de gener. El negociador dels comuns, definit per qui el coneix de l'època sindical com "un negociador implacable", volia explicar a l'aleshores conseller d'Economia, de Junts, per què era important considerar personal essencial les treballadores de la neteja dels hospitals durant la pandèmia. Aquella conversa va permetre desencallar l'acord, i els primers pressupostos de Pere Aragonès van tirar endavant. L'anècdota reflecteix el rol que ha volgut tenir Gallego en el seu pas pel Parlament: negociar, consensuar i condicionar, i prioritzar la política concreta, aquella que té efectes sobre el dia a dia de la gent.

