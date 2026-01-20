Albert Dalmau farà de «president» a la sessió de control del Parlament

El Parlament també s'adapta a l'excepcionalitat que es viu a la Generalitat. Albert Dalmau farà de "president" en la sessió de control del primer ple del Parlament de l'any, que se celebrarà la setmana vinent. El Govern ha proposat que el conseller de Presidència sigui qui respongui a les preguntes que els partits fan a Illa cada ple, durant la ronda de preguntes al president. Fonts de la mesa de la cambra han detallat que la proposta s'ha fet arribar a la junta de portaveus, amb representació de tots els grups parlamentaris, i que tots ells han acceptat la substitució provisional d'Illa per Dalmau en entendre que pot formar part de les competències que se li deleguen mentre el president continuï pendent de la seva situació mèdica.
En tot cas, Dalmau està en contacte constant amb Illa i, malgrat que aquests dies té les seves funcions delegades, opta per tenir un perfil baix i actuar amb prudència. En el pròxim ple del Parlament haurà de respondre cada pregunta que fa cada grup al president, i també aquelles posteriors que interpel·lin al conseller de Presidència. L'única incògnita a hores d'ara és si aquest paper de "president per un dia" de Dalmau serà només en aquesta sessió de control o, davant la salut d'Illa, també haurà de fer-ho en les pròximes. Això sí, el president tindria al voltant de tres setmanes per recuperar-se fins al següent ple.
El president s'haurà de sotmetre a un tractament d'antibiòtic que durarà unes setmanes i haurà d'afrontar un procés de recuperació que dependrà de l'evolució del pacient. Amb Illa a la Unitat de Vigilància Intensiva de l'Hospital Vall d'Hebron -s'hi estarà almenys un dia més-, el Govern insisteix a transmetre sensació de normalitat. Res no queda congelat a l'espera del president i es continua treballant com sempre. Les seves funcions les assumirà Dalmau i l'activitat del cap de l'executiu quedarà distribuïda entre tots els consellers, en funció del ram.
Així, la reunió del consell executiu d'aquest dimarts, que continua a l'agenda, estarà presidida per Dalmau, que combinarà les noves funcions amb les habituals de coordinació de les conselleries. No és la primera vegada que passa. Quan el president és de viatge oficial -a finals d'any va anar a Mèxic- qui assumeix aquesta funció és el conseller de la Presidència. En el cas actual, des de Palau remarquen que tindrà un perfil volgudament "discret i prudent", a l'espera que el president es recuperi. Altres vegades que ha hagut d'assumir aquest rol, per exemple, no ha volgut que les càmeres accedissin a la reunió del Govern a Palau. Illa, que està previst que abandoni l'UCI avui mateix, i Dalmau han estat en contacte constant aquests dies.