Alberto Fernández, un roc a la sabata de Daniel Sirera

Alberto Fernández Díaz porta sis anys fora de la política municipal de Barcelona, però no ho sembla. El veterà polític, que va estar 32 anys de regidor del PP, entre el 1987 i el 2019, amb una interrupció de quatre anys, està activíssim i no perd pistonada en tot el referent a política de ciutat. Com ja vam informar, l’impuls que ha donat a la seva plataforma Barcino 5G ha generat irritació en el grup municipal del seu partit, que presideix Daniel Sirera. Fernández, a través de Barcino 5G, acaba de presentar 41 al·legacions a l’Ordenança de Civisme que l’Ajuntament de Barcelona debatrà properament.
L’exregidor proposa un enduriment de les ordenances cíviques, amb mesures destacades com l’obligació, per poder accedir a un habitatge públic, d’un arrelament de deu anys sense haver patit sancions fermes per incivisme en els tres anys anteriors ni tenir deutes amb l’Ajuntament. També reclama que qui hagi rebut alguna infracció per incivisme no pugui accedir a cap servei no bàsic, i que els pares o tutors poden ser considerats responsables de les actuacions incíviques dels menors.
Fernández ha activat la seva presència mediàtica. Participa en les tertúlies de dimecres a Els Matins de TV3, col·labora a La Vanguardia, participa al programa Cafè d’idees de Ràdio 4 que condueix Gemma Nierga i escriu articles en diversos mitjans digitals. A més, no es perd acte lligat a l’actualitat municipal. La seva presència mediàtica i social és constant i tema de comentaris en el si del Partit Popular a Barcelona.
Però ha estat la seva decisió d’imprimir més ritme a Barcino 5G el que ha inquietat més el partit, on alguns li retreuen que participa poc en les reunions dels òrgans de la formació. Ell, però, continua mantenint un ascendent en algunes agrupacions de districte del partit, com les Corts -el seu districte- o Horta-Guinardó, presidit durant anys per l’històric Manuel Conde, home de la confiança d’Alberto Fernández.
L’exregidor va aconseguir que qui va ser la seva mà dreta al consistori, Àngels Esteller, estigués en un lloc de sortida a les llistes de les darreres municipals. Esteller va ser també elegida diputada al Parlament i recentment ha hagut d’elegir quina de les dues responsabilitats institucions prioritzava i ha abandonat el consistori. En tot cas, ha estat un fet que ha constatat que l'exregidor manté cartes a jugar dins del partit.
El juliol passat, Alberto Fernández va qüestionar la decisió del PP i Sirera de donar suport a la investidura de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona. "Mai l'hauria investit sense tenir un document signat", va dir, en unes declaracions que van causar fort impacte dins del partit conservador. Va recordar que ell havia investit Jordi Pujol, però amb papers i compromisos signats. I va llançar un advertiment a Sirera: "Per primer cop, en unes municipals ens presentarem com a alternativa a un alcalde a qui hem investit".
En aquests moments, pocs posen en qüestió la figura de Daniel Sirera com a alcaldable del PP a les properes municipals. Els gestos que ha fet Génova han estat constants i el regidor no perd ocasió per aparèixer al costat d’Alberto Núñez Feijóo cada cop que el líder del PP viatja a Barcelona. Això malgrat les tensions amb la direcció provincial de Barcelona, presidida per Manuel Reyes. Un dirigent, per cert, amb bona connexió amb Alberto Fernández.