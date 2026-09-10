Albiol vol expropiar un monestir per fer-hi un centre temàtic del «descobriment» d'Amèrica

Ostentació d'espanyolitat de Xavier Garcia Albiol. L'alcalde de Badalona preveu expropiar l'històric Monestir de Sant Jeroni de la Murtra per convertir-lo en un centre temàtic sobre el "descobriment" d'Amèrica. Segons ha avançat El Punt Avui, l'Ajuntament de la ciutat ha iniciat la tramitació d'un expedient per dur a terme aquesta expropiació d'una joia gòtica situada al bell mig de la Serralada de la Marina. L'argument pel qual Albiol vol convertir aquest preuat espai en un museu sobre la temàtica és que els Reis Catòlics i Cristòfor Colom es van reunir al monestir en algun moment entre finals de 1492 i 1493, en una data que mai ha quedat del tot clara.
L'adquisició del monestir com a tal generava cert consens en el plenari municipal. Fa uns mesos va aparèixer un privat que estava interessat en l'adquisició de la finca. Però el monestir està declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i, per tant, el consistori podia exercir el dret de tanteig per avançar-se a qualsevol intent de compra. El termini caducava a finals de mes, fet que hagués permès que els actuals propietaris poguessin vendre el monestir al privat interessat. No passarà, i no perquè Albiol hagi optat per la compra, sinó que directament s'ha optat per la via de l'expropiació.
Ara bé, tot es troba en un estat molt inicial. Ara és el Jurat d'Expropiació qui haurà de determinar el valor de la finca, que avui dia està en mans dels heures de Francesca Güell -filla del mecenes de Gaudí, Eusebi Güell, que va adquirir-lo el 1947. També en té una part menor la Fundació Climent Mur. Amb les parts, l'Ajuntament va intentar comprar el monestir fa un parell d'anys, però no es va arribar a un acord. La compra comptava amb el suport de tots els grups municipals, tal com es va reflectir en una declaració institucional del 2017 amb suport unànime del plenari.
El suposat vincle entre Sant Jeroni i Colom
Segons recull El Periódico a través de declaracions de l'alcalde, l'objectiu és convertir aquesta joia del gòtic català que data del 1416 en un recinte temàtic del descobriment d'Amèrica. S'hi explicarà el primer viatge de Colom a Amèrica, el seu retorn a la península i el "vincle de Badalona i el monestir" amb aquest episodi de la història. El consistori justifica la decisió perquè institucions com el Portal d'Arxius Espanyols o el Patrimoni Cultural de la Generalitat recullen la trobada entre els Reis Catòlics i Colom l'abril de 1493.
Actualment, el monestir és la seu de l'Àmbit de Repòs Francesca Güell, l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra, que va néixer el 1981 amb la finalitat de donar suport a la primera, i la Fundació Catalunya-Amèrica, que té com a finalitat promoure l'apropament entre les cultures catalana i americana. El Museu de Badalona també hi fa visites guiades periòdiques. Les portes del monestir resten obertes de dimarts a diumenge i els passejants poden accedir-hi a les dependències més destacades. Ara, el consistori té durant el mes de setembre per presentar la proposta definitiva d'expropiació. Queda per determinar la xifra que haurà de posar Badalona sobre la taula per dur a terme el tràmit.