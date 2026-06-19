Irídia denuncia Albiol a la Fiscalia per un presumpte delicte d'odi

L'entitat de defensa dels drets humans Irídia ha denunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, davant la Fiscalia per un presumpte delicte d'odi arran d'una publicació a les xarxes socials en què difonia la fotografia d'un detingut al barri de Llefià i el qualificava d'"escòria humana" i "canalla". Segons Irídia, Albiol hauria vulnerat la presumpció d'innocència, el dret a la imatge i el dret a un judici just de la persona arrestada.\r\n\r\nL'entitat considera especialment greu que vinculés el cas amb la nacionalitat del detingut i defensés que el deportaria "nedant al Marroc". L'organització sosté que la publicació, que va generar milers d'interaccions, podia incitar a l'odi i a la discriminació per origen nacional. Per aquest motiu, ha demanat a la Fiscalia que investigui de manera urgent si els fets poden ser constitutius d'un delicte.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nBadalona, al punt de mira d'Hisenda: l'oposició demana explicacions a Albiol Lluís Girona Boffi\r\n\r\n