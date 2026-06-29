Alejandro Fernández treu pit de les seves andanades contra el PSC i els independentistes

Alejandro Fernández és aquests dies un home feliç. Acaba de ser reelegit líder del PP a Catalunya i ha pogut bandejar les diferències que acumulava amb Alberto Núñez Feijóo, formant una direcció on hi són totes les sintonies del partit. Això ha fet que el congrés celebrat dissabte mostrés de manera excepcional -i potser efímera- uns quadres conservadors relaxats i satisfets. I que tots riguessin amb el vídeo que es va mostrar al final de l’encontre i que recull els principals hits del dirigent conservador, a qui ningú nega un humor mordaç.
El vídeo s’ha fet viral i inclou algunes de les intervencions més càustiques d’Alejandro Fernández, com quan es va referir al “perroflautisme contemplatiu” que, segons ell, caracteritza els contraris al model econòmic de creixement. O quan, dirigint-se al grup dels comuns, els va etzibar que fossin més humils amb “les seves pajarades giliprogres” perquè les urnes no els havien deixat bé.
El vídeo també mostra Alejandro Fernàndez escometent contra l’aleshores presidenta del Parlament, Laura Borràs per les seves “soflames cridant a la desobediència mentre a la tarda omplia amb hispànica disciplina els formularis per accedir a la seva plaça de funcionària de l’Estat a desobeir”. Una paradoxa que fa que el polític conservador la defineixi com a “extraordinària, això sí que és una jugada mestra”.
El climax del vídeo ve quan es veu Fernández adreçant-se al president Joaquim Torra: “Com és possible que, si som una colònia, un ésser inferior com jo el tingui colonitzat a algú superior com vostè?”. Torra havia generat controvèrsia per uns textos seus sobre els espanyols, el que va fer que el dirigent del PP ironitzés tot dient: “Vostè s’assembla més a mi que a un llançador de pèrtiga noruec. Vostè i jo som dos españolazos”.