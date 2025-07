Allau de sol·licituds per accedir als préstecs del Govern per pagar l'entrada del pis

El Govern ha rebut 900 sol·licituds de préstecs "Emancipació" de l'Institut Català de Finances (ICF) a joves per pagar l'entrada del seu primer habitatge. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha donat les primeres xifres des que dilluns 30 de juny es va posar en marxa l'ajut. Durant el ple del Parlament aquest dimecres, Romero ha informat que 4.180 joves s'han mostrat interessats en el préstec, i que ja s'han tancat 900 sol·licituds, de les quals l'ICF n'estudia 230.

A algunes d'aquestes sol·licituds ja se n'ha autoritzat l'entrada l'operació, de manera que hi ha joves que ja poden començar el procés de compra, però la consellera no ha donat aquesta xifra. Romero també ha explicat que l'import mitjà dels pisos de compra de les sol·licituds és de 217.000 euros, i la mitjana de la sol·licitud per a l'entrada és de 36.500 euros.

La consellera, que ha celebrat les xifres, ha constatat "l'interès i èxit" de la iniciativa i ha valorat que les primeres operacions tancades animen l'executiu: "Estem satisfets de la resposta, que demostra que el producte era una necessitat", ha subratllat.

Els joves de fins a 35 anys que vulguin adquirir un habitatge poden sol·licitar un préstec a l'ICF per finançar l'entrada per valor del 20% del pis des del 30 de juny. Els "Préstecs Emancipació" tenen un topall màxim de 50.000 euros i el 80% restant anirà a càrrec de vuit entitats financeres. La línia d'ajut està dotada de 500 milions d'euros en cinc anys (2025-2029) destinats a cobrir el 20% del valor de l'habitatge, al 0% d'interès, i que no s'haurà de retornar fins que la hipoteca estigui pagada.

Així mateix, els immobles finançats amb aquesta fórmula passaran a ser "protegits amb caràcter permanent", és a dir, el preu d'una futura venda estarà limitat a l'import pel qual es va comprar. El 80% restant a l'import de l'habitatge serà aportat per entitats bancàries adherides a aquest programa, és a dir, Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixa Enginyers, CaixaGuissona, CaixaBank i imagin, LABORAL Kutxa i Bankinter.