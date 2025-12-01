Andorra es posa deures per augmentar l'ús social del català en tres anys

Nou pas endavant d'Andorra amb el català. El govern i les administracions dels set comuns (ajuntaments) del Principat han aprovat aquest dilluns el primer pla d'acció per la llengua que recull una sèrie d'actuacions a dur a terme en tres anys per augmentar l'ús social del català. El document és l'eina de planificació dels objectius i de les actuacions de política lingüística de totes les institucions i entitats del país i, segons ha dit el govern, es tracta de plasmar allò que s'estableix a la nova llei del català posada en marxa fa uns mesos.
Una de les primeres actuacions que contempla el pla és fer un estudi de coneixements i usos lingüístics del català durant el primer semestre de l'any que ve. També s'ha previst dur a terme un informe específic de la població escolar, el qual s'executarà durant el 2028 i pretén renovar les dades obtingudes l'any 2012. Així doncs, alguns dels primers passos consisteixen a posar dades a la situació lingüística del país, com també fa Catalunya.
Català a l'escola i a les empreses
Per altra banda, el pla posa èmfasi en l'ús social de la llengua. Una de les accions més importants és una campanya de sensibilització per fomentar l'ús del català en patis i menjadors escolars. També a l'escola, una altra de les actuacions contempla el reforç dels mecanismes d'atenció a la diversitat per facilitar l'accés ràpid al coneixement del català en els entorns escolars. En paral·lel, també es vol ampliar el pla de foment de la lectura escolar en català en els tres sistemes educatius públics.
El pla també vol establir el coneixement del català com a criteri qualitatiu puntuable en els concursos d'empreses de serveis personals. En l'àmbit laboral, també es contempla l'organització de tallers per al personal de les administracions per tal d'intentar revertir la tendència de les persones catalanoparlants a canviar d'idioma davant d'interlocutors que parlen altres llengües. També es vol millorar el coneixement de la llengua en l'àmbit laboral, incloent-hi formació en els plans destinats a les empreses.
Dels carrers al món digital
Pel que fa a l'ensenyament del català entre la població adulta, es vol ampliar l'oferta pública i gratuïta que ja existeix al país, i això obre la porta a l'obertura de nous centres on aprendre la llengua. Als carrers, es preveu posar en marxa, a partir del 2027, una campanya anomenada "Parla'm en català", la qual consistirà a instal·lar fotografies i pantalles al carrer amb vídeos de nous parlants explicant la seva experiència. En el cas dels visitants al Principat, es promourà la campanya "Descobreix Andorra en català".
En l'àmbit digital, Andorra prepara una trobada de creadors de contingut en català de cara al 2026 i la idea és repetir-la els dos anys següents. Al mateix temps, es preveu la creació de pòdcasts sobre el vocabulari i els trets propis de la parla d'Andorra. Per altra banda, i per tal de fer visible el compromís de les administracions amb el català, s'ha decidit organitzar diversos actes lúdics i una declaració institucional coincidint amb el Dia de la llengua materna, el 22 de febrer.
"Un dia històric"
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha qualificat el dia d'"històric", com també ho va ser el de l'aprovació de la nova llei del català, perquè el pla és la primera fructificació explícita de la nova llei. Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha expressat que amb aquest document les administracions i el teixit social i econòmic del país es comprometen a continuar treballant per protegir el català com a "element d'identitat i cohesió social".
El pla d'acció nacional per la llengua conté dos grans objectius a assolir durant el trienni 2026-2028: consolidar el compromís i activitat institucional per protegir la llengua pròpia com a element d'identitat i cohesió social i reafirmar el coneixement i l'ús del català entre la població. D'aquests dos objectius se'n desprenen vint més d'específics que s'executaran a través de 22 actuacions concretes amb un calendari d'implementació i un pressupost estimat, a més de la institució o entitat responsable de cada actuació.