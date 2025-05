José Luis Bayo es retira de la cursa amb Feijóo després d'un cibertac al seu web

Alberto Núñez Feijóo ja té el camp lliure per ser reelegit com a líder del PP. El militant José Luis Bayo, expresident de Noves Generacions al País Valencià, ha anunciat aquest dimecres la seva retirada al no poder presentar els 100 avals requerits per competir en les primàries. Bayo va denunciar un ciberatac al seu web, que era on es recopilaven les dades per obtenir els avals, que ell assegura que tenia.

Bayo, que va fer públic dimarts l'"atac informàtic", va demanar a l'organització del PP que li donessin 48 hores més per poder recollir els suports entre la militància. Però Alfonso Serrano, el president del comitè organitzador, va respondre que era "impossible ajornar la fi del termini". D'aquesta manera, Bayo no ha tingut altra opció que retirar la seva precandidatura.

El militant del PP ha explicat a Nació que no creu que l'atac informàtic tingui a veure amb Génova. Però sí que ha obert la porta a recórrer als tribunals per esbrinar l'origen del ciberatac. En declaracions als mitjans, ha lamentat no haver pogut continuar en la cursa, però ha mostrat la seva voluntat d'inscriure's en el congrés, que comença el 4 de juliol, per defensar la seva idea d'un militant, un vot, que creu que està amenaçada per la proposta de ponència d'estatuts de la direcció. Ha refermat la seva posició en favor de la renúncia de Carlos Mazón.

Feijóo va presentar fa uns dies un total de 94.501 avals que li donen suport perquè sigui reelegit com a president del PP. Amb aquests avals, el líder conservador va dir que aspirava a un "rearmament moral" a Espanya. Una declaració que va coincidir amb la notícia de la detenció de l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez, acusat de blanqueig de capitals. Ja hi havia poca emoció de cara a aquest congrés, però amb la renúncia de Bayo encara n'hi ha menys.