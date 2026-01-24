Bob Pop comptarà amb l'activista Mar Trallero com a número dos per a les primàries de BComú

L'escriptor i crític Roberto Enríquez, més conegut com a Bob Pop, ha anunciat aquest dissabte que comptarà amb l'activista Mar Trallero com a número dos en la seva candidatura a alcaldable de BComú a les eleccions municipals del 2027 a Barcelona, a través del seu canal de difusió. Trallero és activista de l’assemblea de barri de Sant Antoni des del 2014 i actualment és consellera portaveu de BComú al Districte de l’Eixample. "Com les millors parelles, som molt diferents i ella supleix tots els meus dèficits", ha escrit Bob Pop.
Trallero ha explicat que un dels principals motius que l'ha dut a fer aquest pas és pensar en el futur dels seus tres fills adolescents: "Vull que aquest futur que desitgen pugui ser una possibilitat real: que viure al mateix barri quan decideixin marxar de casa no sigui un luxe impossible", segons recull un comunicat. "Vull formar part d’un projecte que s’obre, que s’atreveix i que no fa política des de la comoditat, sinó des de les cures", ha afegit.
La notícia també la feta pública Bob Pop a través del seu Instagram: "És aquell moment! Quan presentes la teva nova parella i penses: aquesta sí. Perquè és íntegra, compromesa… i valenta. Avui us presento la meva “parella” de llista electoral: la Mar Trallero".
L'altra candidatura
Pop s'enfrontarà a les primàries a Gerardo Pisarello, el candidat oficialista, portaveu al Congrés i que ja va ser primer tinent d'alcaldia de Barcelona amb Ada Colau. Pop remarcava la setmana passada que ell representa "la pràctica" i "la realitat", i que Pisarello encarnava "la teoria" i "la ficció". Pisarello tindrà l'actual regidora de BComú a l'Ajuntament Carolina Recio, tal com es va anunciar aquest passat dimarts.