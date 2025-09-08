Buch acusa Torra de voler renunciar a les competències de Mossos perquè «portava problemes»

L'exconseller d'Interior Miquel Buch ha trencat el silenci després de trencar fa uns mesos el carnet de Junts per discrepàncies estratègiques. En una entrevista a 3Cat, Buch ha carregat contra Quim Torra i ha dit que el van posar de president "sense saber què volia dir" i "no ho va voler aprendre". "El president Torra no va ser un bon president, ni en aquell moment ni en general", ha dit, i ha insistit que "no va estar a l'altura".
L'exdirigent independentista ha admès que quan va pilotar la conselleria d'Interior va "patir", perquè era un moment, el de les protestes contra la sentència del procés, en què s'estava "més pendent de Twitter" que no pas de les decisions que calia prendre, i ha acusat Torra de plantejar renunciar a les competències sobre la policia perquè "portava problemes". "Vaig quedar garratibat", ha admès.
"El president Torra, a Canonges, em va dir que si tants problemes portava la policia potser calia renunciar a la competència", ha recordat. Segons Buch, això significava "regalar" a l'Estat competències que ha costat molt tenir, i també voluntat de "treure's de sobre els problemes de sobre". "Ser president per donar copes als tornejos de futbol està bé, però també has de gestionar les cues a la salut, o els problemes socials o policials d'un país", ha dit.
Buch també ha parlat de Carles Puigdemont, que ha definit com a "amic", tot i admetre que no ha compartit algunes de les decisions polítiques que ha pres. "No tots veiem les coses igual", ha apuntat, i ha afegit que, en un moment donat, va deixar de veure bé les decisions que prenia l'expresident, i per això va decidir trencar amb Junts.
L'exconseller ha defensat també que cal "limitar al màxim" la relació amb Aliança Catalana i ha lamentat que Junts no estigui seguint una bona estratègia per frenar l'auge de l'extrema dreta independentista. "Cal lluitar democràticament contra els partits racistes fent política i treballant, i demostrant que moltes coses que diu Aliança Catalana són mentida o impossibles", ha dit, i ha reclamat un país en què es defensin els drets i els deures de tothom.