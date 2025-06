Canvi radical d'Iñaki Urdangarin després de cinc anys de presó: ara és «coach emocional»

Iñaki Urdangarin, va ser alliberat després de complir la condemna de cinc anys i deu mesos de presó que li va ser imposada per diversos delictes, tots ells relacionats amb el cas Nóss. Ara, La Vanguardia l'entrevista per conèixer els seus projectes i l'experiència viscuda a la presó.

L'exjugador d'handbol ha reconegut que l'Iñaki que és ara és una suma d'una vida de llums i ombres: "La suma de tots els «Iñakis» és el que m'ha fet ser qui soc ara". Actualment viu a Vitòria amb la seva parella després de divorciar-se de la infanta Cristina amb qui manté una relació "excel·lent".

El basc va marxar a viure a la capital d'Àlaba en aconseguir el tercer grau penitenciari. "Havia de tenir una feina i va ser un punt d'inici. És una ciutat molt confortable per a mi".

Tot i això, el seu vincle amb Catalunya segueix existent, té quatre fills nascuts a Catalunya i gran part del seu teixit social també segueix vivint en territori català. Això fa que el corredor entre Vitòria i Barcelona sigui "familiar" per ell.

"La meva vida és molt rutinària: matino, faig esport, treballo, tinc temps d'oci i faig tasques de casa amb la parella. M'he retrobat amb la senzillesa i després de totes les etapes de la vida és el que em ve de gust".

Tenir una vida tranquil·la no vol dir no emprendre, com a mínim en el cas d'Iñaki Urdangarin. Ha creat Bevolutive, una marca de coaching amb finalitats esportives. "He tingut l'oportunitat de reinventar-se en una cosa que crec que pot tenir un gran valor". L'estada a la presó va permetre que Urdangarin pogués practicar l'autoconeixença i estudies un màster de psicologia de coaching i benestar emocional.

En l'entrevista expressa de manera reiterada la seva ànsia per ajudar persones i esportistes i la necessitat "que em vegin com a algú que s'ha aixecat" després de ser condemnat per diversos delictes com la prevaricació, frau contra l'administració pública i Hisenda, entre altres.

A més, ha agraït el tracta del Barça: "Valoro molt com s'ha portat el Barça amb mi i que no hagin retirat la meva samarreta del Palau".