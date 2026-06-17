Tensió a les Corts valencianes per una nova falta de respecte de Carlos Mazón. El líder de Compromís, Joan Baldoví, li ha recordat els missatges de WhatsApp que va enviar durant el dia de la dana, concretament aquell que deia: "Inundem de dades els mitjans. Desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues". Mazón, que estava al ple perquè continua sent diputat, estava mirant el mòbil i ha rigut quan Baldoví llegia el missatge. Això ha provocat la indignació del líder de Compromís, que ha instat l'expresident valencià a riure a la cara de les víctimes. Baldoví també ha carregat contra el PP per mantenir Mazón com a diputat i a Vox per ser-ne còmplices.\r\n\r\n\r\n🔴 Carlos Mazón se'n riu quan li recorden els missatges enviats durant la dana\r\n\r\n✍️ @lluisgironahttps://t.co/WGyVclqTli pic.twitter.com/k3pFi6GtYh\r\n— NacióDigital (@naciodigital) June 17, 2026\r\n