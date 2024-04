Ciutadans segueix donant la nota amb la intel·ligènciaartificial. El partit ha presentat aquest dijous el seu espot de campanya, que es projectarà a les televisions i a les xarxes durant els quinze dies previs al 12-M. A l’anunci, conformat només per imatges generades per intel·ligència artificial, s’hi veu la ja coneguda imatge del candidat de Junts, Carles Puigdemont, i el president espanyol, PedroSánchez, donant-se la mà amb una estelada de fons, seguida del seu lema de campanya "Detingueu-los" i, finalment, una imatge de Puigdemont en una cel·la d’una presó, entre barrots.

— Ciutadans (@CiutadansCs) April 18, 2024

El cap de llista de la formació liberal per al 12-M, CarlosCarrizosa, ha estat l'encarregat de presentar l'espot i ha assegurat que aquesta campanya és “per a dir les coses clares”. “Molts catalans volem veure Puigdemont pagant pel que ha fet, el volem veure a la presó, és el màxim responsable de la ruïna que va suposar el procés: econòmica, social i d'imatge”, ha explicat. El candidat liberal creu que “la intel·ligència artificial és molt útil per a mostrar el que ells volen amagar: els pactes de la vergonya i el que passarà si no els detenim: que Catalunya tindrà un referèndum i finalment la separació del conjunt d'Espanya”.

No és el primer cop que Ciutadans juga amb la IA en aquesta precampanya. El partit ja va presentar el cartell electoral del 12-M on demanava "detenir" Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Es tractava d'una imatge feta amb intel·ligència artificial on hi ha una fotografia de l'expresident català i el president del govern espanyol donant-se la mà i amb una estelada desenfocada al fons. A sobre de les imatges es pot llegir "deteniu-los" en castellà.