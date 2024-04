Ciutadans dona la nota amb el cartell electoral fet per la IA: «Detén-los»

Ciutadans ha presentat el cartell electoral del 12-M on demana "detenir" Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Es tracta d'un cartell fet amb intel·ligència artificial on hi ha una fotografia de l'expresident i el president del govern espanyol donant-se la mà i amb una estelada desenfocada al fons. A sobre de les imatges es pot llegir "deteniu-los" en castellà.

El cap de campanya de la formació liberal, Jordi Cañas, ha assegurat que tot i que el cartell ha estat fet amb IA és "una realitat possible". L'eurodiputat de Ciutadans ha argumentat que cal "detenir-los" perquè "no tornin a donar un cop d'estat, a trair-nos amb una amnistia, perquè no s'atreveixin a convocar un altre referèndum il·legal que ens divideix".

Cal "impedir" que "ho tornin a fer", ha dit afegint que "per això la millor manera és detenir-los". "Alguns de veritat, seguint les instruccions de la justícia", ha expressat. Cañas ha manifestat que l'eslògan de la campana és "clar, directe i contundent".