Collboni impulsa un observatori contra la desinformació per «protegir la democràcia»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dilluns que l'Ajuntament impulsarà un observatori contra la desinformació dirigit als joves i adolescents de la ciutat amb l'objectiu de "protegir la democràcia". L'objectiu d'aquest observatori també és "combatre les mentides" i les informacions falses, una tònica cada vegada més comú dins les xarxes socials.
El batlle barceloní ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta eina, en concret, serà contrastar amb dades les notícies falses sobre Barcelona, així com exigir la seva responsabilitat: "Barcelona sempre defensarà el treball de tots els periodistes que arrisquen i expliquen el que està passant", ha defensat Collboni.
L'alcalde de la capital catalana ha aprofitat el seu discurs de l'entrega de premis premi Ortega y Gasset, atorgat per El País, per presentar aquesta nova iniciativa del consistori barceloní, de la qual no ha donat més detalls. Aquesta eina, però, segons el que ha avançat Collboni en la seva intervenció, sí que servirà com a "estratègia d'alfabetització mediàtica" davant la gran quanitat d'informacions falses que circulen per les xarxes socials i internet.
Salvador Illa reivindica el periodisme
Durant l'obertura de l'acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reivindicat el periodisme, "al darrere del qual hi ha una feina, una vocació i un compromís que són més necessaris que mai". En aquest sentit, ha alertat que "la desinformació pot minar a poc a poc els fonaments democràtics", i ha cridat a "no banalitzar l'assetjament a càrrecs públics, la manipulació i la mentida contra les persones més vulnerables" com si fos periodisme. Unes paraules que van molt relacionades amb els darrers atacs que ha patit la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, per part de l'agitador Vito Quiles, vinculat a l'extrema dreta.